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武漢肺炎》疫情燒全球！謝震武：真像第二次世界大戰

謝震武認為，現在全球的武漢肺炎疫情局勢，某種程度上真的像第二次世界大戰。（資料照）

謝震武認為，現在全球的武漢肺炎疫情局勢，某種程度上真的像第二次世界大戰。（資料照）

2020-03-13 00:45:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎席捲全球，美國總統川普11日在電視全國演說中，宣布暫緩歐陸旅客入境30天，律師謝震武對此表示，現在全球的疫情局勢，某種程度上真的像第二次世界大戰。

謝震武12日在《年代電視台》政論節目「新聞面對面」說：「歐洲當初在二戰的時候，整個被德國席捲成那個樣子的時候，歐陸的人、所有的人哀哀苦叫的時候，其實美國人某種程度，好，給你一些精神上的支持，某種地下的支持，但是沒有全面性的。」直到日本偷襲珍珠港，美國全面投入戰爭，讓局勢翻轉過來。

謝震武認為，歐洲現在已經慘成這樣子，且美國NBA已經有球員開始中鏢，好萊塢知名影星湯姆漢克跟他的妻子都在澳洲確診感染，「這是不得了的一件大事」，當這些事情開始出現，加上美國股市、經濟連帶受到負面影響，可能使美國總統川普的發生改變。

謝震武提到，現在全球局勢某種程度具有二戰氣息，若美國全面參與這次的「戰爭」，情況可能就此扭轉，「當美國全部投入的時候，解藥是不是能夠更早、提早就出現？」甚或是對抗病毒的疫苗是否能夠就此問世。

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