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防疫期間官兵捲入營外鬥毆 海軍：依規定重懲汰除或撤職

海軍左營基地昨日深夜傳出軍人鬥毆事件，一家小吃店其中二桌顧客發生糾紛，引發肢體衝突，警方到場逮補約10人，且有海軍官兵在內。對此，海軍今日證實此事，並表示少數不肖士官兵，休假期間於營外餐敘肇生口角肢體衝突，嚴重破壞軍譽，對於相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。（資料照）

海軍左營基地昨日深夜傳出軍人鬥毆事件，一家小吃店其中二桌顧客發生糾紛，引發肢體衝突，警方到場逮補約10人，且有海軍官兵在內。對此，海軍今日證實此事，並表示少數不肖士官兵，休假期間於營外餐敘肇生口角肢體衝突，嚴重破壞軍譽，對於相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。（資料照）

2020-03-12 14:09:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍左營基地昨日深夜傳出軍人鬥毆事件，一家小吃店其中二桌顧客發生糾紛，引發肢體衝突，警方到場逮補約10人，且有海軍官兵在內。對此，海軍今日證實此事，並表示少數不肖士官兵，休假期間於營外餐敘肇生口角肢體衝突，嚴重破壞軍譽，對於相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。

據了解，參與鬥毆者，有6人是涉事者教唆、持械的不法人士，而捲入衝突的海軍官兵，分別來自海軍艦指部和海軍陸戰隊。

海軍強調，由於防疫期間要求官兵不得營外餐敘或進入密閉空間場所，針對此一違法犯紀事件，海軍除持續加強單位軍、法紀教育，並將本案列為案例宣導，以建立官兵法紀觀念，避免類案再生。對於所屬肇犯重大軍風紀案件，斲傷軍譽官兵，均依規定從重議處，決不寬貸，確保部隊純淨。

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