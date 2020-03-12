監委關注「黑戶寶寶」權益 北市關愛之子家園終合法立案

台北市關愛之子家園收容個案的居住環境。（記者謝君臨翻攝）

2020-03-12 13:20:11

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市關愛之家10多年來，陸續收容外籍移工所生無國籍子女（黑戶寶寶），但因收容安置場地無法符合法規，始終無法立案。經監委王幼玲、王美玉調查後，關愛之家終於2月24日完成設置兒少安置及教養機構，合法立案，機構定名為「關愛之子家園」，「黑戶寶寶」終於能獲得合法的受照顧權益。

2位監委指出，在台移工有78%介於25至44歲，屬生育年齡；移工隻身來台、身處異鄉，易與我國人或同為移工者產生情感，甚至懷孕產子；也有部分女性移工遭性侵而懷孕，但礙於宗教因素，仍得生下孩子。

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然而，女性移工因失聯、遭遣返等因素，致在台所生育的子女面臨生父不詳、生母失聯或未被認領，成為非本國籍、無國籍或國籍未定的兒少，並在辦理戶籍登記、歸化、居留或出養時，皆遭遇重重阻礙，成為社會中黑戶隱形人。

移民署統計，自2007年1月起至去年10月底，移民署接收衛福部國民健康署傳輸的非本國籍新生兒出生通報，生母為失聯移工者共835人，至於少數自行接生者，則無法掌握。鑑於「黑戶寶寶」欠缺醫療、社福和教育等資源，損及照顧權益案件層出不窮，2位監委於前年12月立案調查，去年11月提出調查報告。

調查發現，北市關愛之家存在10多年，且獲移工信賴，陸續收容來自全國各地移工所生子女，但關愛之家未合法立案，已非北市府單一機關所能承載負荷，對行政院提出糾正，要求跨部會協調並介入處理，以保障這類兒少受照顧權益。

此外，調查期間2位監委親赴印尼考察、多次拜會駐台北印尼經濟貿易代表處，與印尼官方單位溝通，印方也積極協助，迄今已有數十名印尼籍移工父母接回所生子女順利返國，讓家屬照顧或機構安置。

2位監委表示，依兒童權利公約規定，締約國在其管轄範圍內的每一兒童，均享有公約所揭櫫的權利，不因兒童、父母或法定監護人的種族、國籍而有所不同；政府不應坐視女性移工於懷孕或生產後逃逸，或無能照顧子女等情事，影響到兒童人權；2人將持續監督政府，以促進移工及其子女的人權維護。

監委王幼玲（左一）、王美玉（左二）參訪台北市關愛之子家園。（記者謝君臨翻攝）

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