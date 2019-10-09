黑戶寶寶「驗明正身」 印尼父子終於返鄉

2019-10-09 11:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕移民署南區事務大隊台南市專勤隊在嘉義一舉查獲9位印尼籍失聯移工，發現其中的「阿Ken」在台灣育有1名男嬰，由同樣是印尼籍的女友照顧；因孩子出世後，生母就不知去向，沒有醫院證明，成為「黑戶寶寶」，專勤隊請法務部調查局幫忙進行DNA鑑定，確認親子關係，歷時近3個月，成功幫忙申請到護照，協助順利返鄉。

台南市專勤隊接獲線報，在嘉義縣太保市疑有失聯外勞非法工作，調查後發現屬實，且被雇用從事農務，掌握住處後，進行埋伏，逮獲9人。

阿Ken落網後，向專勤隊求情，男嬰與女友的生活費用，都靠他打黑工賺取的微薄薪水勉強支應，如今遭到查獲，經濟來源中斷，恐陷入困境，亟需協助，並表示希望能帶著兒子一起返國。

基於同理心，專勤隊決定伸出援手，聯絡阿Ken的印尼籍女友，苦勸一樣是失聯移工的她，儘速帶小孩出面，成功策動到案，並居間聯繫善心人士，協助暫時安置男嬰。

不過專勤隊在幫男嬰辦理返國文件時，發現他在台灣並無出生證明，僅靠阿Ken的陳述，口說無憑，印尼辦事處無法核發護照。

專勤隊副隊長黃濬清表示，生母在醫院產下男嬰後，隨即離開，目前仍行蹤不明，因此沒有相關的血緣證明，最後協請調查局幫忙完成阿Ken與孩子的DNA鑑定。

後來確認該名男嬰生父為阿Ken無誤，歷時近3個月，終於辦妥相關資料與手續，而孩子在台等待返國期間，佛教慈濟基金會台南分會則提供平日所需奶粉與尿布。

本月初，阿Ken父子倆順利踏上返鄉之路，從高雄小港搭機回到印尼，他的印尼籍女友目前也正辦理遣返作業中。

專勤隊長熊德仁說，失聯移工在台產子個案偶有發生，基於聯合國兒童權利公約，避免黑戶寶寶衍生為無依兒童等問題，呼籲類似個案應儘速到移民署各縣市專勤隊自行到案，會盡快協助辦理返回母國手續。

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