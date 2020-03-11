武漢肺炎》批口罩實名制2.0 李來希不滿：要先學會上網！

全國公務人員協會榮譽理事長李來希痛批購買口罩「要先學會上網上線」，造成老年人困擾。（資料照）

2020-03-11 23:29:56

〔即時新聞／綜合報導〕「口罩實名制2.0」12日上路，民眾可上網訂購口罩，並於超商領貨，讓民眾免於排隊麻煩。不過，全國公務人員協會榮譽理事長李來希卻對此相當不滿，怒轟如此購買口罩還要先學會上網、上線，造成老年人困擾；他更痛批數位政委唐鳳「騙死人不償命」。

「只是單純的供需失衡的應變措施而已，被偉大化成了一個什麼制度」。李來希11日在臉書發文痛批民進黨，只是用健保卡限量購買口罩，根本談不上制度，卻將之複雜化說成實名購買口罩制；現在再創一個新的通路，僅是透過網路購買，又被誇張的話術說成進階2.0。

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李來希怒轟唐鳳，「什麼天才長髮披肩政務委員的創舉，真是騙死人不用償命！」他表示，現在通路費、網路轉帳手續費、讀卡機購買費等加上來，口罩價格不斷攀升；他更批，還要先學會上網上線，先去付款才能去超商領貨。「這貨是輕輕的三張薄片口罩，對老年人而言卻是重得不能再重的口罩」。

李來希更質疑，那麼下一個進階3.0版要增加什麼費？買個口罩搞得這麼複雜，有必要嗎？最後他更爆粗口怒轟「下回買肉要不要也來個買肉實名制？那麼買滷肉飯是不是進階2.0？買烤鴨不就是進階3.0？真他奶奶的『實名制』」！

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