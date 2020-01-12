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楊鎮浯對選舉結果失望：盼民進黨務實看待兩岸和平發展

金門縣長楊鎮浯11日晚間受訪時坦言，對於台灣的選舉結果感到失望。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯11日晚間受訪時坦言，對於台灣的選舉結果感到失望。（記者吳正庭攝）

2020-01-12 01:00:38

〔記者吳正庭／金門報導〕2020年大選結果揭曉，金門縣長楊鎮浯11日晚間說，對於台灣的選舉結果感到非常失望，期盼民進黨政府贏得勝利後，能務實看待兩岸應該有的一個和平發展的道路；兩岸在發展過程中，需要一起坐下來談，讓老百姓過得更好，這才是全國之福。

楊鎮浯說，恭喜陳玉珍蟬聯立委，未來不管在中央，還是地方事務上，縣府團隊都會跟陳玉珍立委的團隊密切合作，因為緊接著就會面臨到春節疏運的問題，這問題需要攜手合作才能順利完成；還有很多政策的爭取，也都需要攜手為金門努力。

楊鎮浯說，身為國民黨員，看到台灣這樣的選舉結果非常失望，但失望之餘，也體認到整個環境一定會更加艱苦，特別金門處在兩岸之間，有很多是需要靠兩岸之間才有求取發展的機會。希望民進黨在贏得勝利後，能夠務實的來看待兩岸應該有的1個和平發展的道路。

楊鎮浯說，相信國民黨經過這次選舉，應該知道有哪些不足的地方要深自檢討；同時也看到整個選舉結構的改變，整個民心的走向趨勢，已經反映得非常清楚。

楊鎮浯說，特別是在兩岸的部分，在整個大勢底定之後，兩岸可能會出現非常嚴峻的情況。執政黨連任，務實的面對兩岸關係應該有的正常狀態，是執政黨刻不容緩應該做的事。

楊鎮浯說，無法預期兩岸關係是否會繼續限縮，選舉既然已經過了，不管是民進黨或是中國當局，兩岸關係絕不能再有選舉的考量跟操作，這是全民所期待的。

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