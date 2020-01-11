蔡英文總統大勝 國台辦深夜回應了

蔡英文獲得破800萬張選票成功連任，支持民眾聚集競選總部前慶祝。（記者朱沛雄攝）

2020-01-11 23:49:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣總統大選，民進黨大勝，中國國台辦在深夜11時，以發言人馬曉光名義發出聲明指出，「我們對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉」。

馬曉光說：「兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。」

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陸委會回應：中共當局應尊重台灣大選結果

對此，陸委會強調，台灣選舉展現我們民主政治成熟穩健運作，更是台灣人民對台海情勢發出最明確堅定的答案；中共當局應尊重此一結果，同時必須面對現實、放棄對台負面壓迫，早日回到兩岸良性互動的正軌。

陸委會說，我政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫，蔡總統在選後記者會中已經闡明，對岸應真正理解「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係發展的關鍵基礎，北京當局應放下單邊政治前提、拋棄威嚇打壓，並且正確認識台灣人民堅持民主價值、堅決反對「一國兩制」的事實，務實與我方共同面對兩岸關係新局。

台灣總統大選，民進黨大勝，中國國台辦在深夜11時，以發言人馬曉光名義發出聲明。（中央社資料照）

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