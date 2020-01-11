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民進黨勝選 謝金河：給嗆衰台灣政治人物的教訓

2020大選落幕，財信傳媒董事長謝金河認為這次結果「給了唱衰台灣的政治人物很大的教訓」。（資料照）

2020大選落幕，財信傳媒董事長謝金河認為這次結果「給了唱衰台灣的政治人物很大的教訓」。（資料照）

2020-01-12 00:06:32

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選落幕，總統蔡英文成功連任，民進黨也取得國會過半席次，財信傳媒董事長謝金河認為，「這次結果也給了唱衰台灣的政治人物很大的教訓」。

謝金河今天晚間在臉書表示，這次的選舉結果攸關未來台灣10年、20年，甚至30年的命遇，且最值得注意的是台灣默默完成新的世代交替。先前韓國瑜陣營在凱道的造勢，讓小英陣營無限焦慮，讓很多人選前熱烈討論選舉，他認為「韓陣營猛烈攻勢也激盪出年輕人踴躍投票，造成今年投票率急升。」

謝金河也指出今年選舉出現許多奇兵，如基進黨陳柏惟、雖敗猶榮的吳怡農、許淑華、異軍突起的賴品妤和莊競程，而小英也開創了817萬票的新紀錄，民進黨國會過半，韓國瑜在自己地盤的高雄立委席次全輸。

謝金河認為，去年是台灣經濟表現很好的一年，「這次結果也給了唱衰台灣的政治人物很大的教訓」，他認為，像是把台灣說成是一間即將破產艱困公司的郭董，這回全力支持親民黨，「沒有料到結局如此慘烈。」

謝金河也表示，他發現這次選舉讓幾乎所有人都表態了，而選戰激情落幕，明天的太陽依然升起。謝金河說他早上去投票，看到很多早餐店、餐廳滿是排隊人潮，他認為「這正是台灣的生命力。選舉結束了，我肯定台灣會更好！」

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