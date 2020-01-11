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到底準不準？各家媒體民調結果大比拚

韓國瑜實際得票數高於媒體民調。示意圖。（資料照）

韓國瑜實際得票數高於媒體民調。示意圖。（資料照）

2020-01-11 23:40:33

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選結果出爐，總統蔡英文以超過260萬票的差距擊敗國民黨候選人韓國瑜。韓陣營在選前拋出假民調議題，甚至啟用「蓋牌」招數，無視民調數字，並要支持者接到調查時喊出支持蔡英文。選後對照各家媒體、機構所做封關民調，差距範圍在10％至30％之間遊走，但韓國瑜的實際得票率，確實比民調支持率來得高，親民黨候選人宋楚瑜的部分則是普遍高估。

今日選舉結果為蔡賴配817萬0231票（57.1％）、國政配552萬2119票（38.6％）、宋余配60萬8590票（4.3％）。根據各家媒體選前封關民調，本報民調顯示，蔡賴配支持率53.12％、國政配15.47％、宋余配4.66％，可見蔡賴、宋余數字接近，國政則有落差。

《TVBS》的國政配則以29％支持度最高，蔡賴配45％、宋余配7％；差距最小的部分則是《中時電子報》所做，蔡賴34.9％、國政23.2％、宋余5.8％。

《蘋果日報》蔡賴48.6％、國政15.4％、宋余6.3％；《聯合報》蔡賴48％、國政22％、宋余9％；《美麗島電子報》蔡賴48.2％、國政20.3％、宋余10.3％。

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