力戰屏東2政治家族失利 美女學霸律師張怡：繼續興利除弊

美女學霸律師張怡參選屏南立委，力戰2政治家族失利，她表示，未來會繼續興利除弊的路線，推動屏東的改變。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-11 23:25:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東立委第二選區候選人張怡在這次選戰與時代力量結盟，對上立法院長蘇嘉全侄子、民進黨現任立委蘇震清，以及屏東縣議會議長周典論女兒、國民黨籍周佳琪，在兩大黨政治家族夾擊下，選戰過程不斷創造話題，最後拿下差強人意的1萬9000餘票，排名第三，但她強調，「以小搏大卻產生巨大衝擊，未來會繼續興利除弊的路線！」

高雄女中、台大外文系畢業、英國諾丁漢大學英語研究碩士及美國柏克萊大學法律碩士，同時擁有台灣、美國律師執照，外型清秀的張怡被外界冠上美女學霸律師，甚至還登上網紅蔡阿嘎的正妹立委候選人排行榜，這次雖然選票無法超過10％，但張怡認為，選舉最重要的是改變，屏東長年腐敗，改變很難，但就因為很難，才需要有人站出來。很多年輕人發訊息給她，感謝她站出來。

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張怡表示，立委選舉採取單一選區兩票制，每個選區只有一個立委，結果變成資源大戰，誰有最多的財源跟行政資源，就能夠當選。候選人本身的能力、條件，完全不重要。台灣這幾年發展停滯不前，立法院空轉，對的人進不了立法院，都跟單一選區兩票制有很大的關係。

對於未來，張怡說，選舉結束，做事沒有結束，接下來有很多有利屏東的計畫，是為了做事才選舉，不是為了選舉而做事，未來會繼續興利除弊的路線，推動屏東的改變。

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