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小英大勝！ 王丹送「3個恭喜」、「2個感謝」、「1點提醒」

2020總統大選於11日落幕，總統蔡英文以歷史新高817萬多票勝出，擊敗國民黨總統候選人韓國瑜的552萬多票。（資料照）

2020總統大選於11日落幕，總統蔡英文以歷史新高817萬多票勝出，擊敗國民黨總統候選人韓國瑜的552萬多票。（資料照）

2020-01-12 00:52:25

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選於11日落幕，總統蔡英文以歷史新高817萬多票勝出，擊敗國民黨總統候選人韓國瑜的552萬多票。對此，中國社運人士王丹在臉書對台灣送上「3個恭喜」、「2個感謝」與「1點提醒」。

11日投開票所尚未開票完成，王丹晚間8時許，就在臉書po文表示「我已經可以負責任地自行宣布：2020，英德配贏了，民進黨贏了，台灣贏了！」王丹也馬上先送上三個恭喜，「恭喜台灣人民，你們守住了！」、「恭喜民進黨，團結最有力！」、「恭喜民主，再次戰勝專制！」

王丹接著表示「兩個感謝」，感謝台灣人民不僅為台灣守住了民主，也幫全世界在第一線擋住了共產黨的滲透，「世界歷史會記住你們；尤其感謝你們的選舉結果，是對香港人民最大的支持；也是對中國大陸嚮往自由的人民的最大鼓舞」。王丹也感謝台灣人民，除了守住民主，也為台灣這塊美麗的土地守住了文明和進步的底線，沒有讓台灣在國際社會上丟臉。

王丹並提醒台灣人，雖然最終獲得了巨大勝利，但是不要忘記2018年11月的那一次大敗，也要看到國民黨政黨票仍然太高，絕對不能放鬆，前路上還會有挑戰，中共也不會放過台灣。「勝選的結果，其實得來不易，我們的焦慮感曾經那麼重，我們絕不能因為最後的勝利而放棄危機感。我們必須繼續加油，更加加油」！

最後，王丹表示，「今晚的台灣人，是最驕傲的台灣人」，他並表示會兌現承諾，在未來的幾年中一定找時間回來教書。「大家慶賀吧，不要吝惜狂喜，因為，是的，我們贏了」！

中國社運人士王丹在臉書對台灣送上「3個恭喜」、「2個感謝」與「1點提醒」。（資料照）

中國社運人士王丹在臉書對台灣送上「3個恭喜」、「2個感謝」與「1點提醒」。（資料照）

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