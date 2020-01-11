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首頁　>　政治

史上首次拿下彰化一選區！ 民進黨陳秀寶宣布當選

彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶（圖中）宣布當選。（記者劉曉欣攝）

彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶（圖中）宣布當選。（記者劉曉欣攝）

2020-01-11 19:13:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕創造歷史，夢想成真！民進黨彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶，剛剛宣布自行當選，也是綠軍首次拿下第一選區的立委席次，不只是打敗國民黨對手柯呈枋，更讓彰化縣長王惠美的鹿港家鄉大敗！

陳秀寶是前立委陳進丁之女，這次從開票以來就一路領先，4年前還被民進黨視為艱困選區，經過4年努力，再加上民進黨喊出大團結，讓對手柯呈枋大意失荊州，成功奪勝。

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