史上首次拿下彰化一選區！ 民進黨陳秀寶宣布當選

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彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶（圖中）宣布當選。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕創造歷史，夢想成真！民進黨彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶，剛剛宣布自行當選，也是綠軍首次拿下第一選區的立委席次，不只是打敗國民黨對手柯呈枋，更讓彰化縣長王惠美的鹿港家鄉大敗！
陳秀寶是前立委陳進丁之女，這次從開票以來就一路領先，4年前還被民進黨視為艱困選區，經過4年努力，再加上民進黨喊出大團結，讓對手柯呈枋大意失荊州，成功奪勝。
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可望創造民進黨史上第一次 彰化陳秀寶持續領先柯呈枋
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只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
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