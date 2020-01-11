為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

大贏李武龍連任 郭國文：小英執政獲肯定

立委郭國文（左三）獲選連任，行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹（右三）送來「眾望所歸」賀匾。（記者楊金城攝）

立委郭國文（左三）獲選連任，行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹（右三）送來「眾望所歸」賀匾。（記者楊金城攝）

2020-01-11 18:53:22

〔記者楊金城／台南報導〕大選開票夜，台南第二選區民進黨立委候選人郭國文大贏國民黨李武龍，剛剛在善化競選總部宣布當選連任；行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹送來「眾望所歸」賀匾，支持者歡呼，氣氛歡樂。

目前開票還未結束，郭國文已大贏約4萬票，本來在山區居劣勢，結果這次選舉反而大贏。

郭國文感謝支持者和競總、後援會大家一路以來的相挺支持，當選後是責任開始。

郭國文說，這次大選以3314、3張選票顧台灣，未來他也會延續「3314好生活」，推動南科3期、推動農發3箭，並積極落實14項主要的政見。

郭國文說，1年內連續2次的選舉，面對的對手都是非常強勁，之前是空戰優勢、這次是陸戰優勢的對手，所以都是非常艱困的選戰。這次非常感謝許多好友的相挺，特別是蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏3位議員擔任總督導，幫他分擔了許多選戰的工作。另外，這次也透過13區後援會成立，其中的會長、各幹部，以及各服務處的工作人員，也都非常辛苦，真的非常感謝這些夥伴。

郭國文表示，從選舉得票來看，韓流退燒，蔡英文總統執政獲得人民肯定，副總統賴清德聲望不墜，還有台南市長黃偉哲的市政加持，都是這次他能大勝的因素，過去9個多月來的努力有獲得大家的肯定，得票比去年3月補選時漲10倍，獲得更多的票數，代表承擔更多的責任，他也會不辜負大家的期待。

立委郭國文（左3）獲選連任，行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹（右3）送來「眾望所歸」賀匾。（記者楊金城攝）

立委郭國文（左3）獲選連任，行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹（右3）送來「眾望所歸」賀匾。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
阿扁故鄉催票 陳唐山看好小英：讓國民黨永遠消失
2020-01-09 12:25

阿扁故鄉催票 陳唐山看好小英：讓國民黨永遠消失
講話講到燒聲！ 賴清德台南車隊遊行 拜託「3張票顧台灣」
2020-01-08 15:37

講話講到燒聲！ 賴清德台南車隊遊行 拜託「3張票顧台灣」
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！

只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
台南醫界力挺 郭國文：選情添助力 做好立委如同醫師解決疾病
2020-01-06 18:34

台南醫界力挺 郭國文：選情添助力 做好立委如同醫師解決疾病
拉票出花招 郭國文愛車化身戴紅帽的耶誕車
2019-12-25 06:41

拉票出花招 郭國文愛車化身戴紅帽的耶誕車
政治今日熱門
2020-01-10 20:11

「小英我們來了！」 海外援軍返抵國門惹哭網友

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-10 21:06

發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑

2020-01-11 19:06

2020不分區戰況曝光！綠營暫得14席、藍營13席（不斷更新）

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播