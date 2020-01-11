大贏李武龍連任 郭國文：小英執政獲肯定

立委郭國文（左三）獲選連任，行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹（右三）送來「眾望所歸」賀匾。（記者楊金城攝）

2020-01-11 18:53:22

〔記者楊金城／台南報導〕大選開票夜，台南第二選區民進黨立委候選人郭國文大贏國民黨李武龍，剛剛在善化競選總部宣布當選連任；行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹送來「眾望所歸」賀匾，支持者歡呼，氣氛歡樂。

目前開票還未結束，郭國文已大贏約4萬票，本來在山區居劣勢，結果這次選舉反而大贏。

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郭國文感謝支持者和競總、後援會大家一路以來的相挺支持，當選後是責任開始。

郭國文說，這次大選以3314、3張選票顧台灣，未來他也會延續「3314好生活」，推動南科3期、推動農發3箭，並積極落實14項主要的政見。

郭國文說，1年內連續2次的選舉，面對的對手都是非常強勁，之前是空戰優勢、這次是陸戰優勢的對手，所以都是非常艱困的選戰。這次非常感謝許多好友的相挺，特別是蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏3位議員擔任總督導，幫他分擔了許多選戰的工作。另外，這次也透過13區後援會成立，其中的會長、各幹部，以及各服務處的工作人員，也都非常辛苦，真的非常感謝這些夥伴。

郭國文表示，從選舉得票來看，韓流退燒，蔡英文總統執政獲得人民肯定，副總統賴清德聲望不墜，還有台南市長黃偉哲的市政加持，都是這次他能大勝的因素，過去9個多月來的努力有獲得大家的肯定，得票比去年3月補選時漲10倍，獲得更多的票數，代表承擔更多的責任，他也會不辜負大家的期待。

立委郭國文（左3）獲選連任，行政院長蘇貞昌指派行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹（右3）送來「眾望所歸」賀匾。（記者楊金城攝）

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