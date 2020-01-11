現身台南投票 阿扁：這1票太重要，一定要出來投
〔記者王俊忠／台南報導〕戶籍已遷到台南市東區耘非凡大樓、女兒陳幸妤住處的前總統陳水扁，今天上午近10點許由友人陪同現身設在東區南市衛生局1樓內的投票所，拿著手杖的陳水扁臉上堆滿笑容、看起來神情相當愉快。他說，今天天氣很好，是投票的好日子，這一票很重要，請國人大家一定要出來投票。
陳水扁說，請所有總統的頭家要把握手中神聖的一票、踴躍投票、返鄉投票，因為這一票太重要了，不僅影響台灣的未來，還會決定台灣人自己與下一代的生活方式，所以請國人同胞一定要出來投票。
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這位前總統現身投票所時，引起其他等候排隊投票民眾的小驚呼，有民眾還熱情拿出手機邀請陳水扁一起自拍，在領取選票時，阿扁還與工作人員親切互動、問好，最後他笑著把3張選票分別投進3個票匭。
陳水扁說，他預估今天投票率會超過7成，今天家人都會去投票，太太吳淑珍會在高雄投票，他投完票會去找女兒陳幸妤與女婿、孫子，之後還有其他行程。
陳水扁於2018年底的地方市長選舉，首次到台南女兒戶籍地投票，此次是他第2次到台南投票。
有選務人員表示，今天天氣好，台南陽光普照，上午8點不到，許多投票所前都是大排人龍，預估投票率應該不錯。