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沒選立委劍指縣長？ 蘇清泉高掛合體韓國瑜、張善政看板

蘇清泉早早與韓國瑜、張善政同框看板。（記者陳彥廷攝）

蘇清泉早早與韓國瑜、張善政同框看板。（記者陳彥廷攝）

2020-01-10 23:19:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統大選還沒選完，屏東縣的前立委蘇清泉近期在屏東第二選區掛起多幅與韓國瑜、張善政同框的巨型看板，看似催票，卻隻字未提選區立委候選人周佳琪，看板數量甚至有隱隱超過周佳琪之勢；日前他也在周佳琪的競總成立時，手持「2022年票投蘇清泉」的支持者合照，儼然有布局兩年後縣市長大選之勢。

蘇清泉2018年以國民黨徵召之姿，首度參選縣長，獲得近20萬票，敗給潘孟安達6萬多票，潘孟安挾連任及長期經營優勢，蘇清泉的落選意料之中，不過，在不長的時間就已搶下近20萬票，還是國民黨在屏東縣長選戰所開出的最高票紀錄，在枋寮鄉及琉球鄉更贏過潘孟安，帶給國民黨很大信心。

屏東立委第二選區國民黨提名周佳琪，她與正副總統候選人韓國瑜、張善政同框的看板、布條數量大多集中在各鄉鎮黨部，蘇清泉卻也早早掛起數量可媲美的同框看板，甚至連恆春鎮黨部正前方都掛上他與正副總統候選人的「泉力支持」看板，反而不見周佳琪身影，布局之勢相當明顯。

蘇清泉日前參加周佳琪的競總成立大會，除了戴著自己的帽子，現場還有熱情支持者拿著「2022年票投蘇清泉」，出現與周遭氣氛截然不同的氛圍，蘇清泉的說法也透露出捲土重來意願，他曾表示，下屆縣長選舉已是新局面，有了首度參選的經驗，將在這2年中持續布局、耕耘，讓屏東縣民更瞭解他為地方服務的意志與決心。

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