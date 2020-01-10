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天亮一定要去投票 陳其邁感性催票

行政院副院長陳其邁感性催票。（取自陳其邁臉書）

行政院副院長陳其邁感性催票。（取自陳其邁臉書）

2020-01-10 23:14:53

〔記者李欣芳／台北報導〕明天就是總統與立委大選投票日，行政院副院長陳其邁今晚在臉書感性催票：「明天天一亮，一定要去投票！」天亮的時候，就要投票了。不過他也提醒拉票只到今晚12點，請大家一起把握最後時間分享出去。

陳其邁在臉書錄製一段影片並貼文表示，「此刻的你，是在返鄉的車上，帶著興奮夾雜焦慮的心情？還是望著車窗外不斷流轉漂移的燈火，浮現異鄉酸甜苦辣的記憶？」「從高雄到台北、台北到高雄的這一段路徑，我曾經痛到不能自已，也咬緊牙根決心義無反顧」。

他說，前年的冬天，他和許多朋友非常痛苦，以為失去了故鄉。然而，故鄉始終一直都在，只是需要更愛她、更呵護她。高雄雖然暫時沒有市長，但也讓故鄉人更心疼故鄉。「因為，我們相信民主的價值」。因為相信民主的價值，所以故鄉永遠是心所愛的地方，只有汗血滴落，熱血才會沸騰。民主的過程，或許有短暫的黯淡，但總是會有天亮的時候。

不過，陳其邁說，回頭看看香港，何時才能等到天亮的時候？這一年，他在行政院追隨蘇貞昌院長工作，劍及履及的行政團隊，要快速給予人民「有政府、會做事」的感受。蘇院長常說，自己年紀大，要跟生命賽跑，把握時間。我們拚鬥的速度，都以分分秒秒計算，「怕你們擔心，怕你們捨不得，怕你們受風寒」，要趕快替台灣做更多事。

「高雄是我的故鄉，台灣是我們的國家，都是我們眷戀、驕傲、願意挺身捍衛的所在。」陳其邁說，蔡英文總統，就是那個不畏風雨，為我們深愛故鄉在國際間挺身而出說話的人。所以，天亮的時候，一定要去投票，投給蔡英文總統以及民進黨。

陳其邁說，他相信明天投票結果出來之後，這個國家依然充滿喜樂與活力，還是會彼此擁抱，熱愛台灣，希望台灣更好。「1月11日，願我們因為團結，而感到光榮」。

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