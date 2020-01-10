花蓮選前之夜大拚場 蕭美琴熱血向前行

選前之夜，民進黨立委候選人蕭美琴在市區「金三角」舉行大遊行，隊伍像嘉年華一樣充滿歡樂氣氛。（記者王錦義攝）

2020-01-10 23:00:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕爭取連任的立法委員蕭美琴今晚舉行選前之夜「關鍵時刻，與你同行」大遊行，晚上6點先在競選總部旁自由廣場集合，接著前往花蓮市「金三角」遊行。近兩千群眾手舉戰旗和加油棒一路同行，蕭美琴說，花蓮不是一個家族的，花蓮是屬於花蓮人的，要讓花蓮人當自己的主人，並鼓勵大家明天出門投票，支持會做事的蕭美琴

儘管路途中偶有陣雨，遊行群眾仍在雨中熱血相挺，風雨無阻一路同行，現場YA字型勝利手勢的發光手拍板和裝飾小燈泡的手舉板閃爍不停。讓現場高潮迭起的，則是寫著「台灣要贏」的充氣大滾球，遊行群眾輪番將大球從前方滾到後方，大球所到之處都激起一陣歡呼聲。

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遊行隊伍以創意手法展現蕭美琴重要政績，遊行最前方的大型移動式螢幕車播放過去4年政績影片，隊伍中還有兩列手推車裝飾成列車造型，呼應蕭美琴爭取到600輛運量高的12節城際列車投入東部幹線。蕭美琴說，雖然近期充斥各種抹黑攻擊，她認為選舉仍應充滿正向的力量，因此會以「會做事最實在」的問政態度及多年努力成果足跡面對，希望花蓮一步步邁向璀璨閃亮的城市。

蕭美琴說，花蓮長久以來累積了很多交通、農業、經濟問題，她知道大家都很焦慮、很痛苦，她一步一腳印的來解決，花蓮人累積多年的痛苦，不該成為政治人物操弄對立的手段，要選出一個解決問題、面對問題的立委，能夠團結花蓮的人，這不是她一個人的選戰，是所有花蓮人的選戰。

蕭美琴向群眾喊話，花蓮不是一個家族的，花蓮是屬於花蓮人的，要讓花蓮人當自己的主人。蕭美琴感謝一路以來許多鄉親溫暖的打氣與關心，並表示最後關鍵時刻需要大家團結，請大家明天一定要出門投票，用選票支持為花蓮做事的立法委員，也就是會做事的蕭美琴。

遊行隊伍回到總部後仍有許多人留下來為蕭美琴加油打氣，一直在現場跟蕭美琴合照留影，並在總部觀看總統蔡英文的演說，直到接近選舉預定的結束時間10點，人潮才開始回家。

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