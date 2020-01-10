選前最後催票 柯文哲：三黨不過半 台灣重開機

台灣民眾黨選前造勢晚會，黨主席柯文哲帶領全黨同仁向民眾致意。（記者王藝菘攝）

2020-01-10 23:05:18

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨「民眾站出來」選前之夜，今晚在台北車站行旅廣場舉行，黨主席柯文哲演說時批評，少子化、能源、核能、空污問題，都是人民關心的問題，日前總統候選人辯論會都沒談到；柯希望「同胞們團結起來」，讓解決問題的人進入國會，讓專業在國會被彰顯，讓理性、務實、勤奮的文化成為台灣的主流價值，政黨票投給民眾黨，區域立委投給民眾黨候選人，「三黨不過半，台灣重開機。」

柯文哲表示，蔡英文總統說勞工是她心中最軟的一塊，可是整個政見會，勞工兩字沒有出現過，國民黨總統候選人韓國瑜說要發大財，也看不出怎麼發，他知道大家對選舉非常失望，「草包對菜包、韓總機對讀稿機、討厭民進黨對討厭國瑜黨」，很擔心台灣會不會空轉下去，想說不要去投票了，誰當都一樣，但是他要支持者可以失望，但是不能絕望，台灣人要做這片土地的主人，所以明天一定要出門投票。

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柯說，政黨票、立委票是改變台灣的兩張關鍵選票，如果民眾認為台灣社會不要因為統獨而撕裂，要走向共融社會，如果希望除了揭弊，也要建立SOP與制度，如果認為派系分贓、不公不義，需要強而有力的政黨來監督政府，如果認為政治人物不應該債留子孫，要嚴守財政紀律，如果覺得台北經驗要台灣實現，如果希望立法院不要藍綠丟水球、打架，變成做秀場地，就投給民眾黨。

柯表示，2018年他在台北市突破藍綠包圍連任，希望今年民眾黨突破藍綠包圍進軍國會，讓立法院不再成為藍綠墮落的地方。

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