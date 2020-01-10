台灣隊長小英發任務訊號 「明天投票為世界守住民主堡壘」

民進黨選前之夜造勢晚會，今晚在台北市凱達格蘭大道登場，蔡英文發出任務訊號。（記者方賓照攝）

2020-01-10 22:43:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨「團結台灣 民主勝利」選前之夜造勢晚會，今晚在台北市凱達格蘭大道登場，「英德配」在最後壓軸合體造勢。蔡英文總統致詞強調，現在台灣隊長要對所有台灣隊友發出任務訊號，明天一定要去投票。明天要讓所有人看到，台灣人為世界守住這塊民主堡壘。

蔡總統表示，謝謝一路上支持陪伴我們的好朋友，無論你是第一次支持民進黨，還是一輩子支持民進黨，謝謝你們讓我們在守護台灣這條路不曾覺得孤單。這個星期四路齊發南北大掃街，今天終於回到台北凱達格大道，這一路不管在台灣任何角落，「你們對我喊每一聲『總統加油』我都聽到了」，這短短4個字乘載著大家深刻期待。

請繼續往下閱讀...

蔡總統指出，你們都叫我台灣隊長，現在台灣隊長要對所有台灣隊友發出任務訊號，明天上午8點到下午4點，大家都出來投票好不好，用手上選票守護改革成果，守護民主自由生活方式，守護世世代代年輕人，可以身為台灣人為榮的尊嚴，這是大家共同的責任，一定要去投票。

蔡總統提及，現場有許多首投族，現在所在地方過去叫介壽路，過去是為了恭祝威權時代的統治者萬壽無疆所取的，這裡是台灣從威權到民主最關鍵地方，凱道的歷史就是台灣民主的歷史。

鄭南榕出殯隊伍曾經過這裡，廢除刑法100條抗爭發生在這裡，反併吞遊行在這裡，紅衫軍抗爭在這裡，廢核大遊行、同志大遊行都在這裡，大家記憶猶新的洪仲丘事件，包含學運的集會都在這裡，甚至昨天我們的對手也在這裡。

蔡總統說，在黨外年代在這裡集會遊行是無法想像的事，民進黨早期在這裡集會遊行都會被驅離，現在只要合法集會遊行，不用擔心警察會用催淚瓦斯、警棍衝進來把大家打的頭破血流，這條路不是天上掉下來，經過無數人犧牲、不斷抗爭，才有這樣的生活方式。

蔡總統提及，現在輪到各位走在這一條路上，香港年輕人都在看你們怎麼走這條路，香港年輕人用生命示範一國兩制不可行，明天輪到台灣年輕人為他們示範為克服一切困難。昨天全世界最知名「時代雜誌」有則報導在問，蔡英文能不能守住華人世界唯一一塊自由的土地，明天要讓所有人看到，台灣人為世界守住這塊民主堡壘。

「這場選戰是為台灣未來年輕人而打！」蔡總統指出，過去3年多一直告訴自己，即使自己會受傷及困難，也要留給你們最好的國家，這也是4年前選前之夜，答應過史明歐吉桑的事，「我沒有忘記他的話」。

從2016上任第一天就開始啟動改革，「加薪我做到了！減稅我做到了！長照幼托我做了！」年金改革、國防安全、能源改革、台商回流、婚姻平權、經濟結構轉型，民主防衛機制建構都做到了，「拒絕一國兩制，我也為2300萬人民做到了！」

蔡總統說，沒有像前一個政府讓國家空轉，壯大台灣從來沒有中斷過，明天就是明天，蔡英文需要你在挺我一次，讓改革繼續下去，中華民國台灣在這一代人手上做出正確決定，不用含血含淚含恨，明天大家用快樂心情，走入投票所投出守護台灣的一票。

蔡總統提及，選舉已經到了最後關頭，這幾天對手砸下重金，競選廣告和電話滿坑滿谷，支持者都很焦慮，但不需要自我懷疑，「我們的路線沒有錯，更不需要仇恨對方」，因為明天過後他們依舊是我們的家人和朋友。

「不要分票！不要配票」蔡總統呼籲，不要以為票很多而分票，卻讓民進黨國會沒過半，反讓國民黨過半了，民進黨和蔡英文就差你一票，讓我們用自己選票，台灣人有決心捍衛民主、守護主權、堅持改革，總統票請投給3號「英德配」，政黨票請集中選票唯一支持民主進步黨，區域立委支持民進黨。有穩定多數席次在國會，才能抵擋中國排山倒海壓力，明天再挺蔡英文一次，2020台灣一定要贏，台灣加油。

民進黨選前之夜造勢晚會，今晚在台北市凱達格蘭大道登場。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法