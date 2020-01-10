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超暖！ 台灣女婿吳鳳百字致未來總統 網讚爆：中肯又誠心

2018年取得台灣身分證、總統首投族的土耳其裔藝人吳鳳今天則以一位外國人看台灣的角度，在臉書寫了一封給「未來總統」的信，超暖內容讓不少網友大讚「中肯又誠心」、「謝謝你這麼愛台灣」！（圖擷取自吳鳳臉書）

2018年取得台灣身分證、總統首投族的土耳其裔藝人吳鳳今天則以一位外國人看台灣的角度，在臉書寫了一封給「未來總統」的信，超暖內容讓不少網友大讚「中肯又誠心」、「謝謝你這麼愛台灣」！（圖擷取自吳鳳臉書）

2020-01-10 23:24:14

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是2020大選投票日，有不少民眾以返鄉準備投票，2018年取得台灣身分證、總統首投族的土耳其裔藝人吳鳳今天則以一位外國人看台灣的角度，在臉書寫了一封給「未來總統」的信，超暖內容讓不少網友大讚「中肯又誠心」、「謝謝你這麼愛台灣」！

吳鳳在臉書表示，他在台灣生活已經了13年，如果用最簡單的話來形容台灣，他可以直接說：安全、友善、民主、自由！「您當選後請不要忘記代表台灣的這些特色。不管您是來自哪個政黨，每個台灣人都想要在自由民主的社會中生活。包含公平的待遇、福利措施、高品質的教育、發達的醫療服務等等！」

「我知道現在的台灣民眾都想要繼續當亞洲4小龍之一。」吳鳳接著說，雖然這幾年亞洲國家中競爭越來越大，但台灣還是可以創造屬於自己的路；這條路上需要更多新投資，升級台灣的高科技，開發新科技，培養年輕人等等！他也認為，未來總統一定要幫台灣年輕人找一條路，不要讓台灣失去人才，讓這些人去其他國家找機會。

吳鳳指出，現在的世界在許多地方發生衝突，最後害人民失去希望跟幸福。「您要保護台灣發生這種衝突。我們在台灣想要有互相尊重、珍惜資源、跟世界接軌的生活。我相信當總統是世界壓力最大的工作之一，不過有人民的幫助跟團結，我相信台灣的下一個4年會更好。我有信心，您要更有信心」。

不少網友留言狂讚，「謝謝你這麼愛台灣」、「一起為台灣加油」、「謝謝你，我們大家會與你一起守護民主，因為我們都是一家人！」、「真是中肯又誠心」、「太好了！中肯，謝謝您愛台灣」。

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