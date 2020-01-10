四處嗅聞！中市警犬維安民進黨晚會 民眾直呼「好可愛」

1歲半的米格魯CHOCO，動作相當靈活。（記者張瑞楨攝）

2020-01-10 17:46:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨於今天傍晚6時，於台中市洲際棒球場舉辦的選前之夜「勇敢自信護台同行」，副總統候選人賴清德將到場，維安等級也提高，台中市警局刑警大隊的警犬隊，派遣兩隻警犬支援現場的安全維護，其中，一隻是負責聞爆裂物、炸彈的拉布拉多犬PINKY，另一隻是米格魯緝毒犬CHOCO，兩隻警犬也引起騷動，已經到場占位置的民眾直呼「到處聞，真可愛」。

警犬支援重大或敏感政治活動，已經行之多年，包括前年藍綠陣營市長選舉的造勢會場，花卉博覽會等等，今天的晚會也不例外，今天派遣的兩隻警犬，分別是3歲的PINKY、1歲半的CHOCO，領犬員依序是王玉德、林良祐，他們相當熟練，PINKY著重於舞台與周圍，CHOCO則於民眾區值勤。

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警犬隊長陳玉梅說，如果聞到異狀，場地又允許坐著，警犬會立刻坐下不動，標示可疑物品，如果不允許坐下，警犬會站定不動，明確標示可疑物。

工作人員與民眾，也都知道是警犬值勤，其中，米格魯CHOCO身材嬌小，在椅子中猛嗅味道，動作相當靈活，還不時用後腳站立，聞高處的味道，民眾也紛紛拿手機拍攝值勤畫面，直呼「可愛，真活潑」。

米格魯CHOCO穿梭於椅子中，動作很靈活。（記者張瑞楨攝）

拉布拉多犬PINKY，負責聞嗅爆裂物。（記者張瑞楨攝）

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