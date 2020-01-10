上午搭車返鄉見「乘客都睡翻」 他超感動：年輕人回家了

不少青年學子10日提早返鄉準備11日投下神聖的一票。圖為「回家以後2020青年民主返鄉列車」10日下午由不同縣市發出遊覽車，兩日共計將有3300名青年、學生，受惠以111元乘車票價搭車返鄉投票。（記者劉信德攝）

2020-01-10 17:09:55

〔即時新聞／綜合報導〕明（11）天就是2020大選投票日，社群網站有不少影片都呼籲民眾要返家投票，就有網友今天一早搭車返回花蓮，表示以往車上都是長輩，而這一次看到車上有許多「睡翻」的乘客，讓他驚覺「很多年輕人都回來了」，甚至感動到有點想哭，文章也引發網友熱議。

一名網友今天中午在臉書社團「公民割草行動」發文表示，他上午搭7點15分的車回花蓮，以往到花蓮的都是長輩旅遊團，「今天我坐在3車，感覺至少7成都是年輕人。然後看得出來大家都不擅長早起，在車上都睡翻了」。

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該網友說，他下車才發現真的很多年輕人都回家了，雖然不敢說全部年輕人都要投總統蔡英文，但至少很多離家的年輕人都回來了，「當下真的覺得有點想哭，希望明天投票我們能一起守護台灣」。

原PO也提到，出站後看到民進黨花蓮立委候選人蕭美琴的助選團在拜票，雖然身旁的老爸不挺民進黨，但他還是忍不住偷偷比了一個OK的手勢，希望明天一切順利。他也直呼，「謝謝每位從外地回來花蓮的年輕人，2020台灣要贏」。

網友見狀紛紛留言，「我在客運上位置快滿，車上大都年輕人」、「謝謝每個回家投票的人」、「感覺看到希望的曙光、吹起勝利的號角」、「就重點絕對是大家就算睡翻了，也要去投票」、「加油！這次真的是民主與自由的關鍵」。

一名網友在今（10）日一大早搭車返回花蓮，以往乘客都是長輩，這一次他在車上見到一堆乘客在車上睡翻了，才驚覺「很多年輕人都回來了」，讓他有些想哭。（圖擷取自臉書社團「公民割草行動」）

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