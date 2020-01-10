為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

上午搭車返鄉見「乘客都睡翻」 他超感動：年輕人回家了

不少青年學子10日提早返鄉準備11日投下神聖的一票。圖為「回家以後2020青年民主返鄉列車」10日下午由不同縣市發出遊覽車，兩日共計將有3300名青年、學生，受惠以111元乘車票價搭車返鄉投票。（記者劉信德攝）

不少青年學子10日提早返鄉準備11日投下神聖的一票。圖為「回家以後2020青年民主返鄉列車」10日下午由不同縣市發出遊覽車，兩日共計將有3300名青年、學生，受惠以111元乘車票價搭車返鄉投票。（記者劉信德攝）

2020-01-10 17:09:55

〔即時新聞／綜合報導〕明（11）天就是2020大選投票日，社群網站有不少影片都呼籲民眾要返家投票，就有網友今天一早搭車返回花蓮，表示以往車上都是長輩，而這一次看到車上有許多「睡翻」的乘客，讓他驚覺「很多年輕人都回來了」，甚至感動到有點想哭，文章也引發網友熱議。

一名網友今天中午在臉書社團「公民割草行動」發文表示，他上午搭7點15分的車回花蓮，以往到花蓮的都是長輩旅遊團，「今天我坐在3車，感覺至少7成都是年輕人。然後看得出來大家都不擅長早起，在車上都睡翻了」。

該網友說，他下車才發現真的很多年輕人都回家了，雖然不敢說全部年輕人都要投總統蔡英文，但至少很多離家的年輕人都回來了，「當下真的覺得有點想哭，希望明天投票我們能一起守護台灣」。

原PO也提到，出站後看到民進黨花蓮立委候選人蕭美琴的助選團在拜票，雖然身旁的老爸不挺民進黨，但他還是忍不住偷偷比了一個OK的手勢，希望明天一切順利。他也直呼，「謝謝每位從外地回來花蓮的年輕人，2020台灣要贏」。

網友見狀紛紛留言，「我在客運上位置快滿，車上大都年輕人」、「謝謝每個回家投票的人」、「感覺看到希望的曙光、吹起勝利的號角」、「就重點絕對是大家就算睡翻了，也要去投票」、「加油！這次真的是民主與自由的關鍵」。

一名網友在今（10）日一大早搭車返回花蓮，以往乘客都是長輩，這一次他在車上見到一堆乘客在車上睡翻了，才驚覺「很多年輕人都回來了」，讓他有些想哭。（圖擷取自臉書社團「公民割草行動」）

一名網友在今（10）日一大早搭車返回花蓮，以往乘客都是長輩，這一次他在車上見到一堆乘客在車上睡翻了，才驚覺「很多年輕人都回來了」，讓他有些想哭。（圖擷取自臉書社團「公民割草行動」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
明天8點到下午4點投票 中選會提醒「三寶」、「四禁」
2020-01-10 14:45

明天8點到下午4點投票 中選會提醒「三寶」、「四禁」
蔡英文：不要低估對手 也勿仇視
2020-01-10 05:30

蔡英文：不要低估對手 也勿仇視
五個你必須出門投票的理由 看完令人深思！

五個你必須出門投票的理由 看完令人深思！
黑鷹失事》韓國瑜這點完全狀況外 李正皓批：一貫的離譜
2020-01-07 00:47

黑鷹失事》韓國瑜這點完全狀況外 李正皓批：一貫的離譜
黑鷹失事》王炳忠發文瞎扯攻擊小英 台灣基進嗆爆
2020-01-02 23:24

黑鷹失事》王炳忠發文瞎扯攻擊小英 台灣基進嗆爆
潛力更勝新莊副都心 正新泰路旁

潛力更勝新莊副都心 正新泰路旁
政治今日熱門
2020-01-10 08:09

楊秋興表態挺蔡英文連任 5理由繼續罷免韓國瑜

2020-01-10 06:07

蔡正元爆核彈級悲劇！專家：中國對台體系幾乎崩掉

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-09 20:09

韓國瑜凱道造勢 喊人數呈倍數往上加

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播