全面動員！ 彰化綠藍立委候選人地毯式掃街拜票

全面動員！民進黨彰化第1選區立委候選人陳秀寶（左）今天由行政院副院長陳其邁（右）陪同掃街拜票。（記者湯世名攝）

2020-01-10 16:55:41

〔記者湯世名／彰化報導〕勝利大決戰！彰化縣立委第一選區綠藍候選人今天全面動員，在和美、鹿港區瘋狂大掃街，其中民進黨候選人陳秀寶將由行政院副院長陳其邁與民進黨主席卓榮泰陪同掃街，國民黨候選人柯呈枋則在和美區以車隊或徒步掃街拜票，沿線支持者都高呼：「凍蒜！」相當熱情，這也是綠藍雙方最後的大決戰。

今天選前大決戰，陳秀寶先由行政院副院長陳其邁陪同以車隊繞行鹿港、秀水地區大掃街，緊接著由民進黨主席卓榮泰接手，陪同陳秀寶在福興、和美地區展開地毯式大掃街，沿途受到熱情支持者高喊：「凍蒜！」

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陳秀寶說，她當議員服務地方10多年，現在出去還是有很多鄉親說，因為她父親很認真、很打拚，因此把票投給她，她也期許自己「一定會跟父親一樣認真，甚至更認真。」只要有鄉親們的支持，她有信心贏得勝利。明天她將與父母親、先生及家人一起到鹿港高中投票所投票。

國民黨立委候選人柯呈枋今天早上到鹿港早市拜票，下午與縣長王惠美合體在和美、線西與伸港地區以車隊遊街拜票，晚間選前之夜徒步從和美競選總部出發掃街拜票，沿途選民也相當熱情高喊：「凍蒜！」

柯呈枋說，他將努力衝刺到最後一刻，爭取勝利，他並高呼團結，讓他繼續在中央與縣長王惠美配合，共同為彰化縣打拚。明天他將與母親一起到新港國小投票。

民進黨彰化第1選區立委候選人陳秀寶（左）今天下午由民進黨主席卓榮泰（右）陪同掃街拜票。（記者湯世名攝）

國民黨彰化第1選區立委候選人柯呈枋（中）今天下午由縣長王惠美（左）陪同掃街拜票。（記者湯世名攝）

國民黨彰化第1選區立委候選人柯呈枋（左）今天在街頭向選民拜票。（記者湯世名攝）

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