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青年返鄉投票！大學生：總統要扛得住台灣 不用很會說話

台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」，獲得青年學生和社會大眾熱烈迴響，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程，載送年輕人返鄉投票。（記者劉信德攝）

台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」，獲得青年學生和社會大眾熱烈迴響，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程，載送年輕人返鄉投票。（記者劉信德攝）

2020-01-10 16:28:06

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦「2020青年民主返鄉列車」，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程返鄉，其中6輛列車下午從台北車站出發。搭乘返鄉列車的東吳大學張姓學生表示，她心目中的總統候選人，不用很會說話，但要會做事，而且夠堅強可以扛得住台灣，面對國際壓力。

今天下午共有250位青年學子從台北車站搭乘返鄉列車回家投票。台大四年級的顏姓學生要回台南投票，去年剛好不在國內，今年是第一次投票，他表示，他希望台灣可以更好，所以他支持台派候選人，對於第一次行使投票權，平常心看待，今年是第一次投票，以後都會繼續投票。

東吳大學張姓學生是第二次投票，去年也有回家投九合一選舉，她要回嘉義投票，直言投票的心情很緊張，因為自己支持的總統候選人感覺不太樂觀，她表示，她心中的理想總統，不用很會說話，但要會做事且夠堅強，能扛住台灣，也能面對國際壓力。

文化大學賴姓學生也是首投族，她要回花蓮投票，她表示，自己支持的總統候選人情勢緊張，讓她有點害怕和擔心，不只是自己回家投票，用行動支持相挺，也要呼籲大家一起投票守護台灣。

台大陳姓女學生要回高雄投票，她表示，年輕人對選舉和政治原本較消極，香港反送中事件對台灣年輕人的投票和參與政治有一定的影響性，台灣青年民主協會舉辦返鄉列車活動，可以鼓勵青年學子回家投票，把自己關心化為實際的行動。

台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」，獲得青年學生和社會大眾熱烈迴響，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程，載送年輕人返鄉投票。（記者劉信德攝）

台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」，獲得青年學生和社會大眾熱烈迴響，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程，載送年輕人返鄉投票。（記者劉信德攝）

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