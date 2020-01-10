青年返鄉投票列車啟程！明天一起決定台灣的未來

台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」，獲得青年學生和社會大眾熱烈迴響，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程，載送年輕人返鄉投票。（記者劉信德攝）

2020-01-10 16:23:30

〔記者林曉雲／台北報導〕青年返鄉投票列車啟程，守護深愛的家鄉！台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」，獲得青年學生和社會大眾熱烈迴響，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程，載送年輕人返鄉投票，計發出78班次遊覽車、34條客運合作路線、高雄至馬公船位、來往大學及高鐵站的短程接駁公車等路線。

台灣青年民主協會今天下午在台北車站東三門外廣場舉行記者會，秘書長張育萌表示，距現在已不到17小時，就要舉行總統和立委選舉，台灣青年民主協會和台灣學生聯合會以公平公正方式募得288萬元，開出青年民主返鄉列車，降低年輕人可以回家投下手中的一票的門檻。

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張育萌表示，從2008年到2016年，年輕人投票率只有5、6成，相較資深公民高達8、9成，或平均率6成5都來的低，不是年輕人不關心政治和國家，而是因為高額的返鄉投票交通費、對於自己的一票能否改變政治現實的疑惑等，讓年輕人較為消極。

張育萌表示，相對於其他亞洲國家如韓國已下修投票年齡為18歲，我國目前的投票年齡仍維持20歲，且未有不在籍投票等制度，台灣雖有引以為傲的民主制度，但選舉制度的不進步和不公平，卻導致年輕人投票率低。

根據中選會資料，張育萌表示，這次首投族高達118萬人，20到25歲年輕人則有500萬人，對於決定選舉結果具有關鍵力量，年輕人會用更高的標準檢視各候選人及所提出的執政政策，對於年改、性平等議題給予高度關注。

張育萌也表示，相對於去年的民主返鄉列車，今年發現年輕人的回應更熱烈，特別是中南部及花東離島，以前可能覺得自己的一票難以改變地方原有的政治生態，但今年選舉，年輕人的投票意願更高，令人振奮。記者會舉行同時，有6輛列車自台北車站發往各縣市，共計250位青年在現場上車，他們也喊口號呼籲青年明天務必出門投票，一起決定台灣的未來！

台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」，獲得青年學生和社會大眾熱烈迴響，共有5589人參與，超過3300位青年受惠以111元車票，今天自各縣市啟程，載送年輕人返鄉投票。（記者劉信德攝）

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