「來看他到底搞什麼」 蘇揆出席女婿執導紀錄片首映

行政院長蘇貞昌（右二）晚間出席台北金馬影展。（記者謝君臨攝）

2019-11-10 23:43:59

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌晚間特別前往西門町，出席台北金馬影展「我不流行20年」首映會，該紀錄片由蘇揆女婿龍男．以撒克．凡亞思所執導，女兒蘇巧慧也現身力挺丈夫。蘇貞昌說，和紀錄片的主角張四十三是老朋友了，且這部片的導演是他的女婿，要來看看「他到底在搞什麼，有沒有把我紀錄進去」。

蘇貞昌晚間與家人一起看電影，共享天倫，進戲院前，蘇被問到今天為何特別來看這部電影，是否有什麼特別的意義，還特別跟家人一起？蘇說，「我不流行20年」是部紀錄片，該片的主角張四十三和他是老朋友了，他一直就是做不流行，但卻能做到流行。

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蘇憶及，從當年他當台北縣長時辦「海洋音樂祭」，看張四十三把當年的地下獨立樂團，變成當紅當紫還得獎，同時也看到「海洋音樂祭」成為最受歡迎、年輕人必到的盛典。

蘇說，「我很佩服四十三，然後這部片子的導演是我的女婿龍男，我要來看看他到底在搞什麼，有沒有把我紀錄進去，有沒有給我做好一點」。

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