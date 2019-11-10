韓國瑜找張善政搭檔？ 蘇貞昌這麼說...

行政院院長蘇貞昌（中）出席「我不流行20年 角頭二十紀錄片」首映會，會前接受媒體訪問談到韓國瑜副手人選表示，希望韓國瑜市長選的副手可以讓他早點上軌道。（記者陳志曲攝）

2019-11-10 22:19:42

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜明早11點將宣布副手人選，據傳，有消息指出副手為其國政顧問團總召集人、前行政院長張善政。對此，行政院長蘇貞昌表示，在還未正式宣布前，不宜評論，希望「韓市長的副手能讓他早點上軌道」。

韓國瑜今天主動預告明天上午會公布副手人選，還重申，副手跟過往提的條件一樣，熱愛中華民國、有國際觀、了解當前台灣發展重要需求，並願意跟總統攜手開創國家美好未來。而後，有消息直指張善政為其副手。

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蘇貞昌晚間出席台北金馬影展「我不流行20年」首映會時，被媒體詢問此一議題，蘇僅回說，在沒有正式宣佈前，我們還不宜評論，但總統候選人對於自己的副手人選，都有絕對的權力，希望韓市長的副手能讓他早點上軌道。

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