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國民黨推韓國瑜選總統 辜寬敏：有史以來最丟臉！

總統蔡英文與辜寬敏等人出席「守民主護台灣大聯盟」，辜寬敏認為國民黨推韓國瑜選總統很丟臉。（記者簡榮豐攝影）

總統蔡英文與辜寬敏等人出席「守民主護台灣大聯盟」，辜寬敏認為國民黨推韓國瑜選總統很丟臉。（記者簡榮豐攝影）

2019-11-10 20:28:09

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政辜寬敏今（10）日與總統蔡英文一起出席「守民主護台灣大聯盟」，辜寬敏上台指出，小英絕對能贏得大選勝利，且國民黨這次推出韓國瑜選總統，「是有史以來最丟臉的一次」，大家不能讓小英失利。

根據《ETtoday新聞網》報導，辜寬敏透露，小英在2016年首度當選總統後，2人有會晤深談，辜當時問小英：「行政權中最重要的事是什麼？」，小英做出了相當重要的回覆：「回聯合國」。辜說，台灣歷史脈絡複雜，但現在的方向明確、人民意志屹立不搖，因此此次大選絕對會贏。

辜寬敏表示，國民黨全名為「中國國民黨」，並非「台灣國民黨」，此次提名韓國瑜選總統，「這是國民黨有史以來最大的恥辱，最丟臉的事情」，現在親中媒體不斷營造韓國瑜的正面消息，讓辜感到很難過，辜強調，蔡英文是台灣史中第一個當總統的女性，「我們絕對不能讓她失敗」。

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