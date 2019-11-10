正常庶民報稅一元不逃！黃帝穎質疑韓國瑜豪宅買賣逃漏稅

律師黃帝穎懷疑韓國瑜（見圖中）在豪宅買賣中逃漏稅，呼籲趕快交代清楚。（記者王榮祥攝）

2019-11-10 18:23:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜7200萬豪宅爭議未平，律師黃帝穎今（10）日對此指出，國稅局2014起注意到預售屋紅單投資客逃漏稅的歪風，開始稽查並查獲首例，韓國瑜是否也逃漏稅的嫌疑，如有誠實報稅怎麼不敢算清楚？

黃帝穎在臉書指出，韓國瑜在2016年賣出台北市南港豪宅紅單，如今被媒體踢爆後，趕緊自稱當時虧損200萬元，就算PTT創世神杜奕瑾引用的數據推估，韓在此房地產買賣當中賺了900萬元，但韓陣營依舊說不清如何計算，為什麼不敢說？

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黃帝穎提到，韓國瑜只要出面說清楚兩個簡單的數字，就可以讓外界知道賺或賠，「扣除韓自稱的銀行貸款，及業主借款，韓買豪宅紅單究竟自己支出多少？轉賣紅單實收多少？」，韓陣營對於這兩個簡單問題始終交代不清，「合理懷疑是否未誠實報稅？規避國稅局稽查？」

黃帝穎強調，一般的庶民報稅一元都不會逃，自稱庶民的韓國瑜買7200萬豪宅紅單，「如有誠實報稅怎麼不敢算清楚？」，呼籲韓國瑜趕快把事件交代明白。

黃帝穎臉書全文

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