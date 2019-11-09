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台灣政壇第一名！ 蔡英文競辦：小英官方LINE好友破61萬人

蔡英文競選辦公室今日表示，小英總統官方LINE@好友人數突破61萬大關，成為台灣LINE好友人數最多的政治人物。（蔡英文競選辦公室提供）

蔡英文競選辦公室今日表示，小英總統官方LINE@好友人數突破61萬大關，成為台灣LINE好友人數最多的政治人物。（蔡英文競選辦公室提供）

2019-11-09 20:59:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕距2020總統大選開放登記只剩一週，蔡英文競選辦公室今日表示，小英總統官方LINE@好友人數突破61萬大關，成為台灣LINE好友人數最多的政治人物。

小英總統官方LINE@今日推出「VIP排行榜」，公布LINE友「辣度」排名，預計在選前兩個月，加足火力搶攻社群聲量，VIP排行榜上線後因湧入的LINE友過多，還造成系統一度無法進入，可見歡迎程度。

蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，蔡英文總統官方LINE@於6月推出「VIP系統」，只要邀請好友、分享文章，或是時常傳訊息給小英加油打氣，即會自動計算積分，積分越高就表示你是越辣的辣台派。

另外，只要LINE友邀請越多好友、參加辣台派開講等活動，也可得到活動限定徽章，LINE友還能點開徽章圖鑑，查詢尚未得到的徽章。

廖泰翔指出，包含組織系統的志工訓練，後援會成立活動等，都持續整合線上與線下活動，許多志工在參加完志工訓練後，還會獲得私人的小英感謝訊息，讓參加民眾大感窩心。

廖泰翔提及，今日推出的「排行榜」功能，小英的LINE友將會看到辣度前30名的辣台派，以及自己目前的排名，研判將掀起一波熱潮，辣台派們要記得查看自己排名。

廖泰翔也說，社群是現今選戰不可忽略一環，小英總統競選團隊近日推出「萬人共筆・小英安價」及「總統府大冒險」AVG遊戲，屢屢寫下台灣選舉史上的創舉，上線一個禮拜內，總流量已超過55萬次，小英總統官方LINE@也不斷推陳出新，加強與選民的互動，目標就是在最後關鍵時刻，將線上聲量轉為提升線下實際的投票率。

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