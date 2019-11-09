蔡英文：再給民進黨四年 讓台灣經濟更鞏固

蔡英文總統昨晚參加民進黨雲林立委參選人劉建國競選總部成立大會，蔡總統懇請鄉親支持連任，支持民進黨國會過半。（記者林國賢攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者蘇金鳳、林國賢、楊金城／綜合報導〕總統蔡英文昨表示，執政三年半來一直在打基礎工程，現在的執政團隊是最成熟、最有效率，請再給民進黨四年，會讓台灣經濟更鞏固，在下一代當領頭羊，讓台灣成為下一世代高階科技、高階製造最重要的基地。

三年半已打好基礎工程

蔡英文台中競選總部百工百業暨婦女後援總會會長授證大會昨天下午在台中市舉行，蔡英文表示，過去一年，她常來台中，雖然台中市不是民進黨執政，但她非常關心中台灣的發展，中台灣是台灣發展下一個非常重要動力來源，她重視中台灣的建設，不分藍綠。

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蔡英文表示，台灣現在所面臨的處境有很多困難要克服，但是同時也是機會最多的時候，台灣人要利用這個機會克服困難，要掌握機會，讓台灣未來十年有好發展。她強調，執政團隊這三年半打好基礎的工程，連國際經濟媒體都說台灣經濟這幾年發展很好，前三季都是四小龍的第一名，在國際上很多不穩定的因素中，如中美貿易戰，台灣經濟還能穩定的成長，還是四小龍之首，相當難能可貴。

蔡英文表示，此時民進黨執政團隊是最成熟、最有能力解決問題、最有效率、最有魄力時刻，請再給蔡英文四年，讓台灣的經濟更好。

長照2.0預算增至四百億

蔡英文表示，經濟成長稅收就會增加，在育兒及長照都有照顧，過去三年半增加育兒的預算，而且再四年，公立幼兒園會增加三千班，七成幼兒有機會念準公共化幼兒園，另外，長照二．○也由五十億增加到四百億元，不用「一個便當、一顆滷蛋」，讓台灣是亞洲數一數二社會安全網最完善的國家。

蔡英文昨也到雲林參加立委參選人劉建國競選總部成立大會，懇求大家支持蔡英文，支持民進黨國會過半。民進黨副秘書長林飛帆則指出，「韓流不會太久，春天一定會來」，請大家明年一月十一用選票支持蔡英文、民進黨，讓在放「韓」假的人繼續放「寒假」。

民進黨主席卓榮泰昨在台南陪同民進黨參選人掃街拜票時則表示，小英躍起後，不會再看到韓流，看到的將是人民心中對未來國家的感動，這有助於在全國各選區翻轉情勢。

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