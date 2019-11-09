為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台灣基進西門町宣講「護台防中」 遭男子潑水、粗口干擾

台灣基進北區特派詹宇賢傍晚於台北捷運西門站外宣講時，疑遭「韓粉」潑水、擲瓶、粗口等干擾，對方並指他「憑什麼罵韓國瑜」，詹稍後由同黨台北市第八選區立委參選人顏銘緯陪同完成報案筆錄。（圖由台灣基進台北黨部提供）

台灣基進北區特派詹宇賢傍晚於台北捷運西門站外宣講時，疑遭「韓粉」潑水、擲瓶、粗口等干擾，對方並指他「憑什麼罵韓國瑜」，詹稍後由同黨台北市第八選區立委參選人顏銘緯陪同完成報案筆錄。（圖由台灣基進台北黨部提供）

2019-11-09 19:55:33

〔記者陳璟民／台北報導〕「台灣基進」北區特派員詹宇賢今天傍晚約5點，在台北捷運西門站6號出口廣場宣講「護台防中」政治理念時，遭一名男子潑水、爆粗口等干擾，對方指詹「憑什麼罵韓國瑜」、「為什麼不罵蔡英文」等，雖經志工勸離後，卻又回頭向詹扔擲水瓶，詹宇賢旋即就近向市警局漢中街派出所報案並完成筆錄。

台灣基進台北黨部今晚近7點針對此事件發布新聞訊息，該黨發言人暨台北市立委第八選區（文山、南中正）參選人顏銘緯陪詹報案後抨擊，在台灣，還有許多人並未經歷民主的洗滌，身心靈仍活在「我不愛聽你講話，就用暴力要你閉嘴」的戒嚴時代，這種心態正是造就韓粉暴力行為的原因，韓粉不理性的行為，不斷拉低台灣民主的水準，希望警方能夠認真執法，以防這類行為再度發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
央視喊話「灣灣回家吧」 台灣基進回嗆：何不先讓新疆人回家
2019-11-06 10:01

央視喊話「灣灣回家吧」 台灣基進回嗆：何不先讓新疆人回家
中國教育組織參訪高市11校 台灣基進：統戰交流團入侵校園？
2019-11-04 15:14

中國教育組織參訪高市11校 台灣基進：統戰交流團入侵校園？
移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感

移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感
二戰美軍沒打台灣？ 台灣基進邀韓國瑜參觀台南林百貨
2019-11-01 22:46

二戰美軍沒打台灣？ 台灣基進邀韓國瑜參觀台南林百貨
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播