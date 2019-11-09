郭宋配投入總統大選？ 韓國瑜說了這4字

外傳郭台銘將與宋楚瑜搭檔競選正副總統，國民黨總統提名人韓國瑜今天下午表示，他樂觀其成。（記者俞肇福攝）

2019-11-09 16:47:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕2020總統大選18日起受理登記，今（9）日上午有媒體報導，鴻海創辦人郭台銘已聯絡親民黨主席宋楚瑜，不排除接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人，「郭宋配」成為2020年大選震撼彈，國民黨總統提名人韓國瑜表示，民主社會的，大家願意參選，爭取為人民服務，站在他的立場，都是樂觀其成。

但他希望，不管是民進黨候選人或其他候選人，包括他本人在內，能不能好好示範一場優質的民主政治選舉？讓整個華人世界、全世界為台灣感到民主驕傲，讓大家覺得台灣終於演出一場優質的總統大選，不要沉溺於抹黑、造謠、互相指控與搞小動作，大家漂漂亮亮、大大方方，堂堂正正地把政見講出來。

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韓國瑜強調，基於這些原則，任何總統副總統參選人，他都是期待的，希望有公開、公正、公平的辯論，把政策論述和理想講清楚，由台灣人民來做決定。他期待這是一場最優質的總統大選。因此如果有其他組人參選，他也樂觀其成，「我們公平競爭」。

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