傳「郭宋配」參戰總統大選 侯友宜驚訝：真的假的

侯友宜表示，不管是「郭宋配」還是「宋郭配」，自己都沒聽說。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 16:31:41

〔記者周湘芸／新北報導〕2020大選倒數，外傳親民黨主席宋楚瑜會和鴻海創辦人郭台銘合作，形成「郭宋配」，對此，新北市長侯友宜今出席活動被問到此事先是驚訝「是真的還是假的」，得知尚未消息確定後，他也說，選舉期間聽聞的事情有很多，早上還有人問「宋郭配」，自己也沒聽說，但外面的說法都予以尊重。

新北市長侯友宜今到板橋音樂公園視察地下停車場工程，被媒體問到對於「郭宋配」的看法，他表示，自己現在跟所有民意代表最關心的還是新北的建設，不管是板橋還是其他地方，大家都很關心在地發展，這才是最重要的目標，自己沒聽說「郭宋配」，早上甚至還有人問「宋郭配」，但他只知道怎麼做讓新北市更好。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，選舉期間聽聞的事情有很多，外面的說法都予以尊重，自己最重要的仍是扮演好市長角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法