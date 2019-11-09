蔡壁如列民眾黨不分區，柯：烏合之眾要有人組織起來

台北市長、民眾黨主席柯文哲9日前往台大校門口，陪同黨籍立委參選人騎車造勢，並在終點站文山區舉行座談會。（記者方賓照攝）

2019-11-09 16:22:17

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席柯文哲指定該黨發起人之一、台北市政府顧問蔡壁如排進不分區立委安全名單，對此，柯今天下午受訪表示，民眾黨首次要進入立法院，還是要有個組織，不分區名單已8成多定案，海選的人來自台灣各地，缺點是人家說的烏合之眾，彼此不認識，要有人去負責組織起來，不得不把蔡壁如調到裡面。

柯下午兩點與民眾黨提名台北市立委參選人張幸松、蔡宜芳等人，於台灣大學校門口前集合，展開單車自遊行造勢活動，3點半騎到文山區木新區民活動中心進行茶敘；媒體提問，民眾黨安全名單估計有幾位？柯文哲回應，現在猜不準，要到選舉封關前10天，看最後的民調比較準。

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媒體追問，柯今早到新北市土城幫郭家軍推薦的立委參選人李縉穎競選辦公室成立站台，看到李的競辦寬敞、裝潢好，會羨慕？柯說，不同錢有不同的作法，他認為選舉費用太高是政治敗壞的開始，所以民眾黨想辦法壓低選舉費用。

媒體又問，柯會邀郭幫民眾黨選將站台？柯答，坦白講，民眾黨財力還是差很多，郭是國際公司大老闆，最近又要去美國，真的可以輔選的時間沒那麼多，郭有講說可以來幫忙，但是不要前一天講，如果早兩週講，時間可以排得出來就來幫忙，細節由蔡壁如跟郭台銘辦公室顧問蔡沁瑜安排。

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