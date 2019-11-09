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首頁　>　政治

為路跑鳴槍被喊「王總統」 王金平稱參選動向下週就明朗

王金平（中）為2019國際身心障礙日路跑鳴槍。（記者黃旭磊攝）

王金平（中）為2019國際身心障礙日路跑鳴槍。（記者黃旭磊攝）

2019-11-09 10:26:45

［記者黃旭磊／高雄報導］民眾高喊「王總統凍蒜」，王金平被問到是否拿到參選門票，稱下週就會明朗。

2019國際身心障礙日路跑上午於愛河旁舉行，王金平應台灣無障礙推廣協會理事長林俊福邀請到場鳴槍，由於參選動向持續受關注，司儀帶領上百名身障跑者高喊「王總統凍蒜」，王金平也舉臂高喊，並至起跑線逐一與跑者握手。

在場媒體詢問是否拿到參選門票，王金平回答，下禮拜就會明朗，現在沒辦法預測，一切順其自然。

宋楚瑜曾說「門票寧願撕掉也不給王金平」，而王也提到沒有接受副手，不過，王金平本週（7日）出席立委餐敘，受訪稱「你又知道他（宋）不會給（門票）」，與親民黨合作關係仍顯曖昧。

這場路跑活動為身心障礙者年度盛事，跑者滑動輪椅繞行五福、中正路段愛河一圈，享受流汗快感。林俊福表示，今年是政府施行國際身心障礙權利公約 CRPD 5週年，特別舉辦路跑，鼓勵障礙者走出家門、迎向陽光，會場也提供白米、輪椅、電腦及白米等物資。

王金平與2019國際身心障礙日路跑參賽者握手。（記者黃旭磊攝）

王金平與2019國際身心障礙日路跑參賽者握手。（記者黃旭磊攝）

王金平受訪表示，（是否拿到親民黨參選門票）下禮拜就會明朗。（記者黃旭磊攝）

王金平受訪表示，（是否拿到親民黨參選門票）下禮拜就會明朗。（記者黃旭磊攝）

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