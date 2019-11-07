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自爆宋楚瑜邀當副手 王金平：沒答應「宋王配」

國民黨主席吳敦義宴請黨籍立委餐敘 前立法院王金平（中）在會中自爆，宋楚瑜邀請他當副手，但他沒答應。（記者王藝菘攝）

國民黨主席吳敦義宴請黨籍立委餐敘 前立法院王金平（中）在會中自爆，宋楚瑜邀請他當副手，但他沒答應。（記者王藝菘攝）

2019-11-07 17:27:06

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天中午舉辦餐敘，據轉述，前立法院長王金平發表談話近半小時，還自爆上週跟親民黨主席宋楚瑜見面談得很順利，原以為能順利拿到總統「門票」，未料宋楚瑜這週變卦，改口說要自己選、請他當副手；王金平稍早也發新聞稿證實宋楚瑜邀任副手，但自己沒有答應。

親民黨秘書長李鴻鈞接受電訪表示，見面兩次是事實，但自己沒有與會，不清楚內情，「尊重王院長的說法」。

據轉述，王金平席間發表談話約半小時，提及自己是因為民進黨做不好才想參選總統，並提及自己去年賣力輔選、幫韓國瑜爭取商總投資，未料最後韓國瑜出來參選總統。

據轉述，王金平會中表示，10月25日跟宋楚瑜談得很愉快，以為幾乎拿到「門票」，未料11月4日宋楚瑜變卦，說要自己參選、找他當副手，自己並未答應，只請宋楚瑜回去再評估一下；王金平也提到，前陣子手握的20萬連署，是熱情民眾自發幫忙，他沒有動員自己的系統連署。

王金平離開餐敘地點前接受媒體聯訪，被問及宋楚瑜不給「門票」一事，王金平反問：「你又知道他不給我了？」

據轉述，王金平也表態支持國民黨主席吳敦義排入不分區立委的安全名單、擔任立法院長，並提到國民黨副主席曾永權也可列入，團體內有老幹新枝才能穩健。

據轉述，王金平也對大家說，這是最後一次和大家見面談話，吳敦義打圓場說「不會是最後一次啦」，但王仍堅決回應「這是最後一次」，最後王金平邀吳敦義乾杯，吳卻沒有一飲而盡；但王金平也對黨籍立委喊話說，若邀請他輔選，自己樂意幫忙。

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