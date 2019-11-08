自爆內幕》王金平：宋楚瑜上週同意給門票 本週變卦

前立法院長王金平昨出席立法院國民黨團餐敘。據轉述，王金平自爆上週和親民黨主席宋楚瑜見面相談甚歡，原以為能順利拿到總統「門票」，未料宋這週變卦，改口說要自己選、請他當副手。（記者王藝菘攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團昨天中午舉辦餐敘，邀黨主席吳敦義到場。據轉述，國民黨立委、前立法院長王金平席間發表談話約半小時，並自爆上週和親民黨主席宋楚瑜見面相談甚歡，原以為能順利拿到總統「門票」，未料宋這週變卦，改口說要自己選、請他當副手；王金平辦公室昨晚也發新聞稿證實宋邀任副手，但王未同意。

親宋人士：宋兩次都說不出借

親宋人士表示，宋楚瑜確實與王金平見面兩次，宋兩次都表達不把親民黨「門票」出借給任何人的立場，但王是老朋友，尊重他的說法。親民黨秘書長李鴻鈞昨受訪也表示，見面兩次是事實，但他不清楚內情，「尊重王院長的說法」。

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王辦昨發布新聞稿，標題仍是「參選到底」。王金平指出，不清楚宋楚瑜近期談話的原意，但十月廿五日自己和宋見面相談甚歡，十一月四日見面時，宋說要自己參選、找他當副手，他沒答應，僅請宋回去再評估一下；他還提到，前陣子手握二十萬份總統連署，是熱情民眾幫忙，他沒有動員自己的系統。

王金平接受媒體聯訪時被問及「宋楚瑜不給門票還要參選到底？」王反問媒體：「你又知道他不會給？」與會立委轉述，王在席間透露，自己上週與宋會面以為「門票」幾乎到手，未料宋這週變卦要自己選、找他當副手。王談話過程，黨主席吳敦義表情沒什麼明顯變化，後來王向吳敬酒、邀吳乾杯，吳只喝了半杯。

媒體問王金平「有無可能輔選國民黨總統參選人韓國瑜？」王回應：「為台灣整個大局，就是幫他做好市長。」至於自己的下一步，王說，順著自然走，該怎麼樣就怎麼樣。據轉述，王席間也提及自己去年九合一賣力輔選，並牽線商總投資高雄，未料韓出來選總統。

根據王金平辦公室新聞稿，王席間也表態支持吳敦義列入不分區安全名單。王指出，黨團需要真正具有領導權威的人坐鎮掌舵，願公開支持吳擔任不分區立委，「不一定要第一名，但在安全名單內」。與會立委轉述說，王亦讚許黨副主席曾永權是「媽媽桑」，熟悉立院黨團事務，也可列入不分區立委名單。

王金平在餐會上語帶感性對大家說，這可能是他在立院最後一次跟大家聚會，若黨籍立委邀他輔選，他很樂意幫忙，自己永遠心在國民黨、中華民國、台灣、兩岸和平，希望大家一起為中華民國、為台灣努力。據轉述，吳敦義當時說「未必是最後一次」，但王態度堅決回應「這就是最後一次」。

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