軍方規劃拉高飛行員續服現役獎金 超越民航副機師待遇

空軍司令部規劃調整飛行軍官續服現役獎助金，要將飛行員的每月薪俸總額拉高到至少與民航副機師同等級，甚至是接近正機師待遇水準，這項規劃方案已送到行政院審查。（資料照）

2019-11-09 09:58:59

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院下週將召開財政、外交及國防委員會聯席會議，審查「中央政府新式戰機採購特別預算案」，對於我國向美採購66架F16V戰機，立院預算中心提出戰機採購特別預算評估報告，對空軍近年F16型戰機飛行員人數增加有限表達憂慮，空軍司令部對此強調，為使飛行人力長留久用，滿足人力需求，已規劃調整飛行軍官續服現役獎助金，以大幅提高續服意願，確保台海空防安全。

軍方官員今天指出，空軍戰機飛行員一般要到中校階層期間，戰技最為熟練，每月薪俸總額也最高，上校階層雖普遍都有主官管加給，但因為飛行時數減少，薪俸總額反而沒有中校飛行員來得高，軍方飛行員更會遭遇民航業界以高薪招攬的吸誘，因此退伍轉戰民航的不在少數，由於軍方飛行員的待遇與民航正副機師之間，有相當大的差距，如果僅靠愛國心及榮譽心的信念，卻無法提供更多資源，很難擋得住軍方飛行員轉職。

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官員表示，民航正機師的待遇約為月薪33萬元，副機師約為23萬元，軍方各層級的飛行員中，目前僅有駕駛戰機的中校飛行員，每月薪俸總額可以達到23萬元，飛慢速機的中校飛行員，每月薪俸總額約在20到21萬之間，少校飛行員無論是飛戰機或是駕駛像C130運輸機的慢速機，每月薪俸總額都在20萬以下，與民航正副機師待遇有相當大的差距。

官員指出，軍方原本想以直接調整飛行加給數額的方式，拉高飛行員待遇，而後決定改為提高飛行員續服現役獎助金的方式來處理，要將飛行員的每月薪俸總額拉高到至少與民航副機師同等級，甚至是接近正機師待遇水準，這項規劃方案已送到行政院審查，相信很快就會有圓滿結果。

空軍司令部指出，因應新式戰機飛行人員需求，參照美軍訓練標準，現行F16飛行人員僅需適量差異訓練，即可擔負戰備；另依各型主力戰機比例逐年調增F16型機飛行人力，俾提升整體戰力。空軍針對新増飛行聯隊員額需求及人力編設基準已完成專案檢討，以滿足新興兵力所需，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。

空軍司令部強調，為使飛行人力長留久用，滿足人力需求，除改善飛行員工作環境及負荷外，已規劃調整飛行軍官續服獎助金，以大幅提高續服意願，確保台海空防安全，籲請國人放心。

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