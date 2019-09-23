飛官壓力大 軍方爭取「續服獎金」

2019-09-23 17:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍不斷派軍機、軍艦接近我國外圍海空域，壓縮我防衛縱深外，也增添國軍官兵壓力。對此，民進黨立委蔡易餘今日在立法院外交及國防委員會質詢時指出，空軍軍機飛官和民航機待遇不同，軍方有無照顧飛行員的更好方式？國防部長嚴德發表示，國軍近期向政院提出空軍飛官「續服獎金」，盼能長留久用並縮小和民航機正副機師待遇差距。

蔡易餘今日表示，空軍第四聯隊位於嘉義縣水上鄉，也就是他的選區，但這些優秀飛官工作很忙，就他了解，中國騷擾我國動作頻繁，光9月18日好像「整晚都在亂」，是否有此事？

嚴德發未回應是否蔡易餘所指之日中國軍事動作，但他表示，實際上中國近海巡、海戰巡每天都有，威脅都存在。

蔡易餘表示，他可以體會空軍飛行員的生活，需要隨時待命、有一定壓力，又要捍衛空防，但空軍對於飛官照顧，尚比不上民航機駕駛福利和待遇，雖然兩者的榮譽不同，但軍方有無更好照顧空軍飛行員的方式？

嚴德發表示，國軍近期針對空軍飛行員，提出續服獎金，盼能縮小和和民航機正副機師待遇差距，讓這些人在空軍長留久用，尤其我國又要接新的戰機。而這個案子已經送到行政院。據了解，此案雖已送到政院，但相關細節仍有待進一步討論。

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