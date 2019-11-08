未出席連戰「英雄宴」 韓陣營：怕有賄選嫌疑

國民黨總統參選人韓國瑜。（記者塗建榮攝）

2019-11-08 21:22:39

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕前國民黨主席連戰今晚宴請國民黨現任、歷任主席與國民黨總統參選人韓國瑜，召開總統大選輔選會議，韓國瑜卻連招呼都沒打就離開，韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維受訪指出，除了另有行程，且吃飯的地方可能會引人遐想、有賄選嫌疑，前一場已經造勢，未來就是分工合作。

連戰今晚在國軍英雄館作東，邀集國民黨主席吳敦義，歷任主席朱立倫、馬英九、洪秀柱等人餐敘，眾人也參與前一場在同棟7樓的大陸台商總會後援會成立大會，但第一場行程結束後，韓國瑜消失至少半小時，連到餐敘會場都沒有就直接離開；朱立倫、馬英九事前就先告知不克參加餐敘，吳敦義、洪秀柱也待約半小時即離開。

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餐敘後被問及韓國瑜未參加原因，鄭世維說，因為韓國瑜還有行程，而且吃飯的地方可能讓大家遐想有賄選嫌疑，韓國瑜跑很多餐會都沒有出菜、圓桌都比較不參加，是有含義的；而且韓國瑜在前一場已經和其他人聯合造勢，就分工合作，韓國瑜跑自己的行程，其他交給顧問團、總會長等人打理就好。

提前離席的國民黨中央委員連勝文離席前接受媒體聯訪，被問及其父親連戰有覺得少很多人嗎？連勝文說，選舉期間晚上活動多，畢竟大家都要趕場，都盡力了，在這麼忙的時候其實不容易。

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