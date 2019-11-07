遭擅列韓下鄉行程 生活田莊主人不滿：我可是民進黨員

新竹縣生活田莊主人黎許傳對田莊名稱未經他同意就遭列入韓國瑜公開行程一事，覺得不受尊重。（記者蔡孟尚攝）

2019-11-07 13:30:39

［記者蔡孟尚／新竹報導］國民黨總統參選人韓國瑜今天（7日）早上參訪新竹縣，在行程預告中寫著要到拙茁家園農場體驗有機蔬菜種植，地點標示「生活田莊」；但生活田莊主人黎許傳不但昨晚在臉書貼文表達不滿，今天受訪更強調他是民進黨員，韓國瑜陣營這種作法的確造成他很大的困擾。

國民黨新竹縣黨部昨晚先是緊急透過臉書私訊向黎許傳致歉，並解釋拙茁家園沒有地址只有地號，黨部把家園資訊給韓辦後，韓辦為了方便民眾前往所以放上同條路的生活田莊，活動沒有使用生活田莊，完全是一場誤會。

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國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬今天上午受訪表示，當時是因為要描述這個地點給工作人員、媒體記者和支持者前往，所以標註生活田莊，但沒想到造成田莊主人以及部分媒體記者的困擾，他再次致歉。

黎許傳在臉書貼文上說：「有關韓國瑜先生11/7上午到軟橋，擅自將敝人經營的 生活田莊列入廣告宣傳事，特此聲明。因韓先生前往的拙茁家園沒門牌，軟橋社區地址不符，那韓辦沒借沒問就把田莊設定做導航地址。敝人只覺被無禮對待，致許多朋友誤解，無奈。」

「我是民進黨員，這樣當然造成我很大的困擾。」黎許傳說，他的莊園有很多政壇名人來訪，但他向來不喜歡讓這個生活場域沾染政治色彩，韓國瑜那邊如果先跟他商量，基於感謝外界認同軟橋社區好山好水的立場，他會用提供參考地址的方式協助，但對方什麼都沒說就把他農莊的名字列在公開行程上，許多綠營的朋友看到打電話來問，讓他怎麼講都講不清楚，真的很困擾。

新竹縣生活田莊主人黎許傳對田莊名稱未經他許可就列入韓國瑜公開行程一事，在臉書上貼文表達不滿。（記者蔡孟尚攝）

新竹縣竹東鎮的生活田莊，在網路上頗負盛名。（記者蔡孟尚攝）

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