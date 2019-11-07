請韓市長兌現承諾 環團發起高雄反空污大遊行

環保團體12月15日將在高雄舉辦反空污大遊行，今舉行記者會，要求六輕、中鋼減污，給中南部好空氣。（記者廖振輝攝）

2019-11-07 12:28:51

〔記者吳書緯／台北報導〕每到秋冬，中南部空污問題嚴重，根據政府調查，高雄人是六都居民裡最短命、罹患肺腺癌比例也是最高。環團今天上午在立法院召開記者會，宣布將在今年12月15日舉辦反空污大遊行，要求地方與中央正視空污問題，也要高雄市長韓國瑜兌現選前承諾，並呼籲包含韓國瑜在內的總統參選人，重視高雄空污，還給中南部好空氣。

南部反空污大聯盟召集人陳椒華表示，中南部有許多的工廠煙囪，每年秋冬起風時，這些煙囪排放的廢氣就一路吹到高雄，導致高雄的空氣品質最差、空污最嚴重，根據調查高雄人是六都居民裡最短命。她提到，去年的反空污大遊行，當時的高雄市長候選人韓國瑜與陳其邁皆有簽署「減煤好空氣」訴求，請韓國瑜在再忙著參選總統時，不要忘記對高雄市民的承諾。

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要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊特地將家中頂樓收集的煤灰抹在臉上以示抗議，她批評政府從60年代發展中鋼、中船與臨海工業區，之後又發展六輕，六輕的空污也會飄到南部，使得高雄空污問題更加嚴重，根據調查，南部人肺腺癌發生率高出北部15倍，顯見政府發展工業，高雄人受害最深，她要求政府提出具體政策減污。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉提到，韓國瑜同時也是雲林女婿，六輕的污染也會影響到高雄，請韓國瑜具體關心市民的健康，並提出高雄污染工業與六輕空污的改善方向，也呼籲所有的總統參選人不要只有口水戰，12月15日來到高雄「嚐嚐高雄的空污是什麼樣子」。

2019高雄反空污大遊行將於12月15日星期日下午一點由捷運獅甲站集合，遊行沿途行經台電南部電廠、中鋼總部、中油高雄營業處後抵達高雄市政府。

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