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被擅列韓行程 田莊主人出面：盼事先尊重禮貌一下

國民黨總統參選人韓國瑜（中）。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）。（資料照）

2019-11-07 12:20:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今上午前往竹縣跑行程，表訂要去拙茁家園體驗有機蔬菜種植，不過附近的生活田莊卻被列入其中，黎姓莊主昨在臉書發文澄清，並指覺得「被無理對待」、造成友人誤解。對此，黎姓莊主稍早也出面接受媒體訪問，他稱已獲道歉，但未來若碰到類似情況，希望事先尊重、禮貌一下。

《民視新聞》報導，黎姓莊主表示，這次是小事，若事先有聯繫，他有兩全其美的方法，「不要把生活田莊貼上政治的顏色」。

報導表示，黎姓莊主指出，他歡迎韓造訪關懷生活環境與弱勢，「但是事先如果說有跟我們聯繫的話」，會給他們很好的建議，接著又稱「我只要把門牌號碼告訴他」，不要把生活田莊曝光，這件事就非常完美。

報導提到，黎姓莊主提到，對方已有來道歉，還是一樣開放這邊，也不會抗議，就是提醒「以後碰到這種事情的話，事先跟人家尊重一下、禮貌一下就可以了」。

黎姓莊主也解釋，拙茁家園是做有機種植，沒有門牌號碼，所以Google地圖搜尋不到，常常會用他們的招牌作辨識，在Google上辨識的地標。

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