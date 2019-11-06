承諾照顧弱勢 韓國瑜：做不好都是枉然、該下台

韓國瑜與弱勢團體民眾見面。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-06 19:13:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨總統候選人韓國瑜傾聽之旅今天在新竹市關帝廟與在地慈善團體座談。新竹市議會議長許修睿在引言時，提到身心障礙朋友在父母年老時所遭遇到困境，一時悲從衷來，哽咽許久，真情流露，意外成為今天座談的插曲。

「爸爸媽媽老了之後，無力照顧孩子，問孩子：你是不是要陪我們走…。」許修睿說著說著，想起許多老人家照顧身心障礙孩子的辛酸，不禁真情流露，哽咽不已。許修睿身兼主委的竹蓮寺長期關心身心障礙團體，有感於許多身心障礙者、腦性麻痺等弱勢團體的家庭，都碰到一樣的問題，在座談會中也代身心障礙團體發聲，請韓國瑜未來如果有機會，一定要多照顧這些弱勢團體。

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韓國瑜也提到，政府有二個目標，一個是教育，一個是照顧弱勢族群，「這兩個目標做不好，都不及格，都是枉然，甚至該下台」。

另外就輔具價格昂貴，超乎身心障礙者負擔情況，韓國瑜也指出，未來會鼓勵並結合企業界一起投入研究，喚起社會的愛心，許多企業家都很有愛心，也很心動，只是還沒有行動。

至於長照一位難求，這也是結構性的問題，韓國瑜指出他會努力解決這個問題，因為再過6年也就是2025年，台灣就已經邁入超高齡社會，現在不想辦法，將來一定會後悔。

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