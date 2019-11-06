昔稱二戰沒打台灣 韓國瑜今改口：炸彈丟到新竹城煌廟沒爆炸

韓國瑜今到新竹都城隍廟參拜，並指城隍爺廟在二次大戰時，炸彈丟到後殿沒爆炸。（記者許麗娟攝）

2019-11-06 13:08:01

〔記者許麗娟／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的全台傾聽之旅，今天行程來到新竹，早上的公開行程來到新竹都城煌廟參拜後，直接在廟前的柳家肉燥飯用餐，韓國瑜在城隍廟致詞時，再提到二次世界大戰，上週在桃園楊梅說台灣很幸運，二次大戰沒被美軍打到，但今天卻說：「二次世界大戰炸戰丟到新竹城隍廟後殿都沒有爆炸。」

因為新竹都城隍廟位在新竹市中心，韓國瑜的造訪加上媒體、韓粉的湧入，幾乎造成周邊交通大混亂，腹地不大的城隍廟內，更是被人群擠得水洩不通。

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韓國瑜在參拜城隍爺後，在廟埕裡向大眾致詞，他先是指新竹城隍廟是全台第一座還沒有蓋政府就先蓋廟的城隍廟，再提及自己到這裡參拜非常感動，因為二次世界大戰炸戰丟到新竹城隍廟後殿都沒有爆炸，所以今天到新竹城隍爺廟內心是非常虔誠的，也希望未來台灣能夠國泰民安、風調雨順。

韓國瑜拜完廟，隨後至廟前的柳家肉燥飯用餐，品嚐了肉燥飯和貢丸湯，不久就在韓粉簇擁下離開城隍廟鬧區。

韓國瑜到新竹都城隍廟前的柳家肉燥飯用餐。（記者許麗娟攝）

韓國瑜到柳家肉燥飯大啖在地知名的貢丸湯。（記者許麗娟攝）

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