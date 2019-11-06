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李佳芬「小妹」無專業任要職？ 林宜靜：我不是什麼夫人小妹

被點名是李佳芬的小妹，高市文化局機要秘書林宜靜出面澄清。（記者王榮祥攝）

被點名是李佳芬的小妹，高市文化局機要秘書林宜靜出面澄清。（記者王榮祥攝）

2019-11-06 13:15:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕被綠營點名是李佳芬的「小妹」對流行音樂無專業、卻要被安插進高雄流行音樂中心擔任要職？高市文化局機要秘書林宜靜強調，相關指控完全不是事實，她也不是什麼夫人的小妹。

針對專業部分被質疑？林宜靜認為，流行音樂就跟大海一樣，他是非常自由流動的，那音樂的形式也是不斷在演進，參與者心中是沒有圍牆的；且高流基本上是一個團隊，不是說某一個個人就可單打獨鬥。

林宜靜進一步說明，他是一個專業媒體人，除了媒體經歷外，也曾擔任過策展人，幫忙過非常多的展覽，議員說她完全都沒有任何專業、只是夫人旁邊一個小妹，她覺得這個部分沒有辦法接受啦。

她表示，目前擔任文化局機要秘書，工作內容就是執行一些文化局跟市府、還有局處首長間行程的聯繫，還有被交辦一些專案、非常單純。

她覺得自己的工作被扯到什麼夫人幫，真的不知道怎麼講，基本上她不是什麼夫人的什麼小妹，剛才在座位上聽到這形容詞、都覺得很不好意思，噗ㄘ一笑。

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