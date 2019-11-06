南科三期擴編恐殺出程咬金 黃偉哲喊話：政治力退散

議員關切南科第三期園區擴編，台南市長黃偉哲坦言很不樂觀，要求中央應公平審查，尊重專業與廠商意願，不要有政治力介入。（資料照）

2019-11-06 11:56:24

［記者劉婉君／台南報導］台南科學園區飽和，南科第三期園區擴編議題成為台南市議會此次定期大會總質詢的熱門話題，連日來都有市議員關切進度，但面對路竹科學園區和橋頭科學園區的競爭，市長黃偉哲坦言很不樂觀，要求中央應公平審查，尊重專業與廠商意願，不要有政治力介入。

市議員林宜瑾今天在市議會總質詢時關心南科三期擴編案，請市府一定要留在台南。黃偉哲表示，市府原本滿抱希望，但現在似乎有些延宕，原因是中央主其事者可能有其他想法，讓擴編有三個可能用地，包括高雄橋頭及路竹，目前看來，橋頭科學園區似乎有意要超車。

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黃偉哲指出，南科三期在南科ABC及看西農場原本已經談了許久，也應該繼續，因為南科ABC緊鄰台積電，因此蠻看好在這個地方做台積電擴廠用地，台積電是台灣的品牌，不是南科的品牌，也不是台南的品牌，應該是世界的品牌，設廠在哪裡，有國際經濟戰略上的意義，5奈米及3奈米廠宣布在台南，但後續2奈米、1奈米廠會設在哪裡是問號，因此我們是跟時間賽跑。

黃偉哲說，從目前聽到的耳語與氛圍看來，中央似乎有意移到橋頭，希望中央用專業來考量，不是用政治眼光來考量，台南不是要跟高雄角力，但中央政府實在是欠台南一個公道，早在縣市合併時，台南就應有第6席立法委員，當時因國、民兩黨的黨鞭及行政院長、立法院長都是高雄人，10年檢討一次的立委選舉區被作掉，所以如果這次南科又被移走，是可忍孰不可忍，希望遲來10年的正義，在擴編上沒有任何評審不公或政治力介入。

台南市議員林宜瑾質詢時表示，希望南科三期擴編一定要留在台南。（記者劉婉君攝）

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