議員憂南科用地飽和廠商出走 黃偉哲：擴建看西農場較快

市議員林志展（右）關心擴編南科第三期園區議題，市長黃偉哲（左）響南科三期的開發，對台南發展十分重要。（記者蔡文居翻攝）

2019-11-04 12:48:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行市政總質詢，市議員林志展關心擴編南科第三期園區議題。他表示，南科台南園區用地已趨於飽和，憂心再不擴建，將留不住投資廠商，甚至現有廠商也可能會出走，而影響台南，甚至台灣的發展。

林志展表示，南科台南園區共1043.15公頃，截至108年9月底止可出租面積528.65公頃，已出租面積492.83公頃，尚可出租土地僅剩33.28公頃（其中26.44公頃有廠商洽談中），用地所剩不多，已趨近於飽和。

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市長黃偉哲表示，南科三期部分是相當重要的政策，未來將作為因應包括台積電在內等有意投資南科的廠商，或是台商回流投資高科技產業的廠區進駐。積極找出用地，這個方向是確定的，然而需面臨問題在於，不僅會碰到ABCD區跟看西農場，哪個地方比較容易開發的問題，還面臨路竹科學園區和橋頭科學園區的競爭。

他表示，橋頭科學園區土地取得容易，是沒有居民的社區，但ABC三區都有村庄社區，不管是用一般徵收或區段徵收，時間都可能會來不及，更何況如果居民不願意把土地賣出，或不願配合徵收，可能影響南科三期的開發，甚至於台積電都可能到別的地方去，這對於台南市是一個很大的損失。

黃偉哲表示，因此可考量未來透過其他方式，譬如說，以換地的方式，未來南科三期擴建後，居民依然住在南科旁邊，但居民取得的用地仍符合原本的需求，這樣一方面滿足居民的需求，另一方面滿足南科三期土地的需求。

不過，他說，目前與地方居民的溝通不是很順利，這是地方居民個人的權益和地方發展的公益，需取得平衡。中央本來想說在看西農場，因為看西農場為台糖的土地，土地處理比較容易快速。

南科台南園區共1043.15公頃，目前用地所剩不多，已趨近於飽和。。（議員林志展提供）

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