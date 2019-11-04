為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

議員憂南科用地飽和廠商出走 黃偉哲：擴建看西農場較快

市議員林志展（右）關心擴編南科第三期園區議題，市長黃偉哲（左）響南科三期的開發，對台南發展十分重要。（記者蔡文居翻攝）

市議員林志展（右）關心擴編南科第三期園區議題，市長黃偉哲（左）響南科三期的開發，對台南發展十分重要。（記者蔡文居翻攝）

2019-11-04 12:48:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行市政總質詢，市議員林志展關心擴編南科第三期園區議題。他表示，南科台南園區用地已趨於飽和，憂心再不擴建，將留不住投資廠商，甚至現有廠商也可能會出走，而影響台南，甚至台灣的發展。

林志展表示，南科台南園區共1043.15公頃，截至108年9月底止可出租面積528.65公頃，已出租面積492.83公頃，尚可出租土地僅剩33.28公頃（其中26.44公頃有廠商洽談中），用地所剩不多，已趨近於飽和。

市長黃偉哲表示，南科三期部分是相當重要的政策，未來將作為因應包括台積電在內等有意投資南科的廠商，或是台商回流投資高科技產業的廠區進駐。積極找出用地，這個方向是確定的，然而需面臨問題在於，不僅會碰到ABCD區跟看西農場，哪個地方比較容易開發的問題，還面臨路竹科學園區和橋頭科學園區的競爭。

他表示，橋頭科學園區土地取得容易，是沒有居民的社區，但ABC三區都有村庄社區，不管是用一般徵收或區段徵收，時間都可能會來不及，更何況如果居民不願意把土地賣出，或不願配合徵收，可能影響南科三期的開發，甚至於台積電都可能到別的地方去，這對於台南市是一個很大的損失。

黃偉哲表示，因此可考量未來透過其他方式，譬如說，以換地的方式，未來南科三期擴建後，居民依然住在南科旁邊，但居民取得的用地仍符合原本的需求，這樣一方面滿足居民的需求，另一方面滿足南科三期土地的需求。

不過，他說，目前與地方居民的溝通不是很順利，這是地方居民個人的權益和地方發展的公益，需取得平衡。中央本來想說在看西農場，因為看西農場為台糖的土地，土地處理比較容易快速。

南科台南園區共1043.15公頃，目前用地所剩不多，已趨近於飽和。。（議員林志展提供）

南科台南園區共1043.15公頃，目前用地所剩不多，已趨近於飽和。。（議員林志展提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南科園區擴建有望 傳徵收新市看西農場300公頃
2019-10-24 12:20

南科園區擴建有望 傳徵收新市看西農場300公頃
沒看錯！ 南科考古館電子鐘出現5019年
2019-10-14 19:41

沒看錯！ 南科考古館電子鐘出現5019年
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
科學園區的後花園 南科迎曦湖美景吸客
2019-10-11 16:01

科學園區的後花園 南科迎曦湖美景吸客
AI國家隊 28廠商加入南科智製戰鬥產業聯盟
2019-08-01 09:34

AI國家隊 28廠商加入南科智製戰鬥產業聯盟
參訪南科台積電 蘇貞昌：政府會全力協助業界所需
2019-06-29 16:00

參訪南科台積電 蘇貞昌：政府會全力協助業界所需
台南芒果搶攻南科 農業局估7千萬商機
2019-06-24 16:42

台南芒果搶攻南科 農業局估7千萬商機
考古密室大揭密 南科考古館10月營運
2019-06-06 21:09

考古密室大揭密 南科考古館10月營運

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播