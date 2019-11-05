自打臉？ 昨稱借廁所沒問題 韓國瑜想起來了：小小不順暢

國民黨總統參選人韓國瑜（見圖）傳出上月31日到桃園的派出所借廁所使用，卻被警方拒絕。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 22:13:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，傳出上月31日到桃園的派出所借廁所使用，卻被警方拒絕。對此，韓國瑜昨（4）日聲稱「警方都很友善」，表示沒有問題；不料後來卻改變說法，表示警方確實不借廁所。對此，韓國瑜表示自己並沒有「兩套說法」，而是「不想讓警方為難」。他也說，後來回想起來，與幕僚交叉比對後，當天可能出現了一點小小的不順暢。

根據《TVBS》報導 ，韓國瑜昨日受訪，被問及是否有外傳的警方「不借廁所」？韓國瑜回答「不會啊，我覺得派出所都很友善啊，而且我在外面如果說想要洗個手的話，會去派出所借一下，各地都很順暢，平鎮沒有什麼不順利的啊。」不過，韓國瑜卻對特定媒體表示「確實警方不借廁所」。

請繼續往下閱讀...

對此，韓國瑜今日受訪時，被問到為何有兩套說法？韓國瑜表示，「NO、NO、NO，沒有，是回想，我們本來在上廁所的時候，基本上都是以派出所為主，要不然就是加油站，那一天有一點點怪，我就問了我們的秘書，核實一下交叉比對，並沒有兩套說法，因為我們也不想讓警方覺得很為難」。

韓國瑜表示，他並沒有提出兩套說法，第一時間是表示全台灣借洗手間都很順暢，「我們『全台灣省』都很順暢啊，『我跑的是全台灣洗手間』，借廁所都是很順暢」，只是那天「可能出現了一點小小的不順暢，就是如此而已」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法